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В Украине хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников
22:02 18.01.2021 |
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4597 о запрете переноса рабочих дней.
Автором законопроекта является народный депутат от Слуги народа, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
В пояснительной записке к документу говорится, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами. И в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.
Авторы документа отмечают, что перенос выходных - это советская традиция, и в таких странах, как Беларусь, Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах такой практики нет.
"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", - говорится в записке.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.
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