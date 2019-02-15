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Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату
15:52 15.02.2019 |
Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) об отсутствии у доктора Уляны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее заявление С.Каракашьян озвучил в пятницу в ходе рассмотрения иска И.Мосийчука по сути, после чего удалился в совещательную комнату, чтобы подготовить соответствующее решение.
Источники в Минздраве сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что в ведомстве не ожидают вынесения решения по иску в пятницу.
Как сообщалось, перед судебным заседанием У.Супрун заявила на брифинге, что она и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска И.Мосийчука по сути, а в суде будут присутствовать ее представители и адвокат.
"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", - сказала она.
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Если Мосийчук и Ляшко еще чего-то о себе не знали, то могут об этом почитать в комментариях к новости о судебном решении. Если у кого-то еще и были иллюзии в отношении этой политсилы, то сегодня они развеялись.
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