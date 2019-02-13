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Мосийчук vs Супрун: проект писали на ПК нардепа от Оппоблока
22:52 12.02.2019 |
Проект постановления о присвоении Ульяной Супрун полномочий министра готовили на компьютере народного депутата от Оппоблока Александра Долженкова. Об этом стало известно из свойств документа пояснительной записки к постановлению, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции.
Подал постановление нардеп от Радикальной партии Ляшко - Игорь Мосийчук.
Отмечается, что Александр Долженков - народный депутат от Оппозиционного блока, который, по данным журналистов, действует под контролем олигарха Рината Ахметова и является его доверенным лицом.
Также сообщается, что с олигархом Ахметовым связывают и РПЛ.
Постановление зарегистрировали 8 февраля 2019 года. В нем среди прочего предлагается признать действия Супрун наносящими вред интересам украинского народа и государства.
На прошлой неделе Окружной админсуд Киева по иску Мосийчука запретил Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.
Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.
Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать указанное решение суда.
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Такое мнение высказали юристы, подготовившие заключение Amicus Curiae в поддержку Уляны Супрун, в котором они указывают на допущение судом ряда нарушений норм процессуального права при вынесении постановления об обеспечении иска.
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