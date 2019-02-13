Запрет Супрун руководить Минздравом в обеспечение иска Мусийчука стало фактическим разрешением спора до его рассмотрения - юристы

Запрет первому заместитель министра здравоохранения Уляне Супрун исполнять обязанности министра, вынесенный судьей Окружного административного суда Киева Сергеем Каркашьяном в обеспечение иска депутата Игоря Мусийчука стало фактическим разрешением спора до его рассмотрения.

Такое мнение высказали юристы, подготовившие заключение Amicus Curiae в поддержку и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в котором они указывают на допущение судом ряда нарушений норм процессуального права при вынесении постановления об обеспечении иска.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из авторов заключения, управляющий партнер адвокатского объединения Axon Partners, в заключении Amicus Curiae, подготовленном при участии юристов этой юрфирмы Катерины Наливайко и Владимира Присяжнюка, а также партнером юрфирмы Danevych.Law Борисом Даневичем и управляющим партнером адвокатского объединения "Василь Кисиль и Партнеры" Андреем Стельмащуком, юристы в частности отмечают, что суд не обратил внимания на то, что истец избрал ненадлежащий способ защиты прав. Так, вместо того, чтобы признавать противоправным распоряжение Кабмина о назначении ответчика (У.Супрун) исполняющим обязанности министра или обжаловать действия (бездействие) премьер-министра о внесении кандидатуры министра на рассмотрение Верховной Рады, он требует установить отсутствие у ответчика компетенции.

"Мы предполагаем, что такой способ защиты истец выбрал, учитывая пропуск срока на обжалование решения Кабмина и других процессуальных ограничений", - считают юристы.

Кроме того, юристы подчеркивают, что в данном иске об отсутствии у ответчика компетенции нет оснований применить обеспечения иска.

"В этом случае обеспечение судом иска по заявлению истца стало фактическим разрешением спора еще до начала его рассмотрения по существу", - подчеркивают авторы заключения Amicus Curiae.

Они также считают, что истец не имел права требовать обеспечения иска, так как его права и интересы не нарушены действиями ответчика.

Авторы заключения считают, что "истец явно имеет целью освободить или любым другим образом лишить и.о. министра здравоохранения полномочий".

"Своим постановлением суд фактически принял позицию истца об очевидной противоправности решения, действия или бездействия субъекта властных полномочий. Очевидная противоправность действий ответчика обоснована тем, что она якобы не была должным образом назначена на должность. Но суд не обратил внимание на то, что ранее Окружной административный суд Киева установил правомерность назначения ответчика исполняющим обязанности министра здравоохранения. Тем не менее, сам факт неучета решения суда, вступившего в законную силу, уже свидетельствует об отсутствии "очевидности" признаков противоправности", - отмечается в заключении.

Кроме того, авторы заключения отмечают, что обеспечение иска стало фактическим разрешением спора еще до начала его рассмотрения, а исковые требования почти полностью совпадают с резолютивной частью постановления об обеспечении иска с той разницей, что при обеспечении иска суд сослался на большее количество нормативных актов, а также сделал оговорку, что обеспечение распространяется на все и любые полномочия министра, кроме тех, на которые она была уполномочена не существующим на момент назначения министром здравоохранения.

Юристы напоминают, что Верховный суд обратил внимание на недопустимость решать спор по существу в стадии рассмотрения вопроса об обеспечении иска

Авторы заключения также обратили внимание, что компетенция народного депутата Украины действительно касается поддержания или не поддержания кандидатуры на должность министра. При этом поддержка такой кандидатуры народными депутатами как членами коллегиального органа (Верховной Рады) может иметь место в случае осуществления активных действий со стороны премьер-министра и правительства Украины (голосование), но не со стороны ответчика самостоятельно (подача иска).

Юристы отмечают, что суд должен учитывать соотношение прав (интереса), о защите которых просит заявитель, с последствиями принятия мер обеспечения иска для заинтересованных лиц, в том числе пациентов, нуждающихся в лечении.

"В этом споре суд не сделал оценку соотношения интереса истца с последствиями обеспечения иска для заинтересованных лиц. Суд запретил У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины кроме тех, на которые она была уполномочена не существующим на момент своего назначения министром здравоохранения", - подчеркнули юристы.

Юристы в своем заключении также обратили внимание, что ранее Кассационный апелляционный суд Украины (КАСУ) предусмотрел возможность разъяснения судом принятого решения без изменения содержания такого решения.

В то же время, вынося постановление о разъяснении решения об обеспечении иска, "суд явно изменил видение объема обеспечения, критически сузив его". Так, суд ограничил обеспечение запретом совершать те действия, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра - определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства, а также участие в принятии решений на заседаниях Кабмина.

"Это косвенно свидетельствует о том, что изначально судом было принято решение об обеспечении иска по ошибке или же не вполне обоснованно", - считают юристы.

Amicus Curiae - процессуальный инструмент, который используется в странах англосаксонского права, а в последнее время - в международном праве. Буквально термин означает лиц, содействующих суду, которые доводят до внимания суда фактическую информацию или правовую позицию, касающуюся дела. Эти лица не являются стороной по делу и не являются непосредственными участниками судебного процесса.

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05.02.19 «Радикалы» против Ульяны: Останется ли Супрун во главе МОЗ

Если Мосийчук и Ляшко еще чего-то о себе не знали, то могут об этом почитать в комментариях к новости о судебном решении. Если у кого-то еще и были иллюзии в отношении этой политсилы, то сегодня они развеялись.



Как сообщалось, Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции "Радикальная партия Ляшко" Игоря Мосийчука 5 февраля 2018 года запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

Этим постановлением об обеспечении иска депутата ответчику установлен запрет выполнять любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины, не представлены ответчику другим действующим Министром здравоохранения на время его отсутствия. В дальнейшем по ходатайству представителя ответчика суд разъяснил свое решение: в Окружном админсуде столицы пояснили, что приняли такое решение в связи с двойным гражданством У.Супрун и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

Минюст обжаловал решение Окружного админсуда г.Киева об отстранении У.Супрун от исполнения обязанностей министра. Судебное заседание состоялось 11 февраля, судья С. Каркашьян удалился в совещательную комнату и од состоянию на 15.00 12 февраля не вынес решения относительно обеспечения иска.

