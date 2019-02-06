«Радикалы» против Ульяны: Останется ли Супрун во главе МОЗ

Юрій Васильченко / Depo.ua

Игорь Мосийчук радостно сообщил: по его иску суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. На самом деле, это временный запрет.

15 февраля состоится еще одно заседание Окружного административного суда, куда придут сторонники чиновницы, пресса, и тихо, как в этот раз, протянуть решение в суде уже не удастся. Но до того времени "радикалы" и другие противники и.о. министра будут пиариться на том, как они "запретили" Супрун.

Но вернемся к самому постановлению суда за подписью судьи Сергея Каракашьяна. Очень интересной фигуры, но об этом ниже. Пресс-служба судебной инстанции разъяснила: вердикт приняли на основании наличия у Супрун американского гражданства наряду с украинским и слишком продолжительного срока пребывания на должности и.о. Собственно, ничего нового, именно в этом госпожу Супрун обвиняют ее противники уже давно. Судебное решение будет обжаловано, то есть, как минимум до 15 февраля Супрун может спокойно работать, но не на должности и.о. министра, а быть заместителем. Хотя в ее случае спокойно - это не то слово, ведь с первого дня в должности она стала врагом для лекарственной и аптечной мафии, которая имеет очень серьезное лобби в Верховной Раде и не только.

Своих должностей лишались все министры здравоохранения, которые хотя бы как-то наступали на мозоль этой мафии. И под Супрун стул качают не первый год, а иск Мосийчука - лишь один из многих способов уволить ее. Стоит упомянуть открытую войну против нее в медиа, которую ведут экс-"регионалы", "радикалы", "Батькивщина". Но заокеанская украинка оказалась не лыком шитой, в ответ на наезды она стала действовать жестко, что еще больше настроило против нее чиновничью вертикаль в медицинской отрасли - от ректоров отдельных медвузов, которых она поувольняла, до профильного комитета. А еще на ее стороне выступили общественные активисты, значительное количество депутатов, и не только провластных. К примеру, и.о. министра активно поддерживает "Самопомич".

В последний раз крутой наезд на Супрун был 2 октября прошлого года. Тогда профильный комитет ВР во главе с Ольгой Богомолец, которая в конфликте с госпожой Супрун поддержала постановление парламента об обращении к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения. Сам проект постановления комитет одобрил в апреле 2018-го. Его авторами стали экс-"регионалы" Александр Вилкул и Игорь Шурма. Первый, акцентируем внимание, входит в орбиту влияния Рината Ахметова. Как и Татьяна Бахтеева, еще одна известная "медичка", у которой натянутые отношения с Супрун. На орбиту бывшего хозяина Донбасса СМИ помещают и "радикалов" во главе с Олегом Ляшко. Проще говоря, стул под Супрун качают деятели из разных лагерей, однако из политических орбит, которые выгодно пересекаются. Собственно, иск Мосийчука стал просто очередным доказательством этого.

Стоит также напомнить, что в 2017-м году судьи Окружного админсуда приняли два постановления, которые установили правомерность назначения Правительством и возложения на Супрун исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Но добившись одной мелкой победы в суде сегодня, которую к тому же в ближайшее время очевидно пересмотрят, "радикалы" нарвались на бешеную критику со стороны патриотически настроенных избирателей и неравнодушных граждан. Если Мосийчук и Ляшко еще чего-то о себе не знали, то могут об этом почитать в комментариях к новости о судебном решении. Проще говоря, если у кого-то еще и были иллюзии в отношении этой политсилы, то сегодня они развеялись. Причем дважды: с момента блокировки "ляшковцами" трибуны ВР и после заявления Мосийчука о Супрун.

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Кстати, значительного общественного внимания заслужил и судья Каракашьян. Это именно тот служитель Фемиды, который ранее в составе коллегии восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. А в ноябре прошлого года Каракашьян признал незаконным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Основание - не какие-то ошибки в поданной им декларации, а формальное нарушение порядка направления и предоставления заключения по результатам спецпроверки.

Судья указал: "... с целью правового урегулирования вопроса правомерности проведения такого конкурса и дальнейшего закрепления его результатов, могут быть основанием либо для самостоятельного признания недействующим президентом Украины своего указа от 16 апреля 2015 года №218/2015, либо для обжалования лицом, права и/или законные интересы которого нарушены таким решением, указа президента Украины в судебном порядке". Как комментировали эксперты, это называется "подвесить на крючок" - на основании решения Окружного админсуда кто-либо, кого обидит НАБУ, может судиться не из-за своей невиновности, а потому, что судья Каракашьян нашел формальные зацепки в самом назначении Сытника.

Чем закончится история с Супрун? Судебной тяжбой, которая будет мешать ей работать. Скорее всего, ради этого все и затевалось, ведь судебная волокита и неопределенность даст дополнительные козыри в руки врагов и.о. министра. Особенно это им нужно именно сейчас, во время предвыборной кампании.