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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Ляшко на самом деле блокирует трибуну парламента

15:35 05.02.2019 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

"Радикалы" утром заблокировали трибуну ВР, требуя снижения тарифов на газ. По мнению экспертов, народ здесь ни при чем, дело в низком рейтинге Ляшко, который срочно надо поднимать.

Олег Ляшко и его коллеги блокируют парламентскую трибуну с якобы справедливым требованием - снизить тарифы на газ для населения. Очень многим это понравится. Лидер фракции в окружении "радикалов" зачитывает жалобы избирателей, называет астрономические суммы в платежках, уверяет, что в связи со своим материальным положением люди не способны заплатить. Выглядит эффектно, если не учитывать два важных момента: первый - предвыборная кампания, второй - сессия парламента в период предвыборной кампании. Сказать, что она будет сверхсложной, учитывая пиар и популизм, который звучит отовсюду, это ничего не сказать. Спикер ВР Андрей Парубий очертил главные задачи нардепов в ближайшие месяцы, однако, судя по настрою, который уже в первый пленарный день задал Ляшко, существует значительный риск, что сессионный зал и парламентская трибуна станут исключительно площадками для предвыборной рекламы. Хотя Парубий и пообещал бороться с агитаторами. И тема газа выбрана неслучайно - она позволяет отщипнуть часть электората у Тимошенко.

Впрочем, вернемся к Ляшко. Кроме тарифов, к чему парламент отношения не имеет, он требует отставки руководства "Нафтогаза" - после скандалов с зарплатами и премиями Андрея Коболева и его сотрудников это требование также поддерживается значительной частью избирателей, однако "радикалы" блокируют трибуну Рады, а не устраивают пикеты под "Нафтогазом", и справедливого, по его мнению, начисления субсидий. Здесь опять же элементарная, но действенная манипуляция, рассчитанная на ту часть электората, которая считает себя оскорбленной из-за лишения субсидий. Итак, с точки зрения политтехнологий, Ляшко действует грамотно, ведь его пиар достучится до мозгов сотен тысяч избирателей. Единственная проблема - есть еще другая часть избирателей, их также много, которая понимает - все, что говорят или делают политики, а особенно кандидаты в президенты в период предвыборной гонки, имеет лишь одну цель - поднять собственный рейтинг.

А с ним, как показывают последние социологические опросы, у Ляшко дела плохи. Напомним, по данным январского опроса группы "Рейтинг", у него 7%, главный "радикал" уступает не только тройке лидеров (В.Зеленский, Ю.Тимошенко, П.Порошенко), но и Юрию Бойко и Анатолию Гриценко. В совместном опросе Центра Разумкова, КМИС и "Социс" результаты Ляшко еще хуже: он также шестой, но среди всех опрошенных за него отдали бы голоса 4,6%, среди тех, кто точно пойдет на выборы, 5%, среди тех, кто пойдет и точно определился, 6,7%.

Последнее по времени опроса от Центра "Социальный мониторинг", "Украинского института социальных исследований им. А.Яременко", компании "Инфо Сапиенс" и социологической группы "Рейтинг" дает Ляшко шестое место с 6,5% поддержки. Если суммировать все три опроса, то повторение результата 2014 года, когда Олег Валерьевич занял третье место с 8,32%, остается на грани фантастики. И с этой рейтинговой бедой Ляшко что-то надо делать. Пока еще соцопросы дают преимущественно "радикалам" относительно перспективы переизбраться в следующий парламент, однако место их лидера вне топ-пятерки такие шансы уменьшает.

И это беда не только для главного "радикала", но и для людей, с которыми его связывают. Поговаривают, что Ринат Ахметов очень недоволен рейтингами Ляшко. А если учесть провальные показатели Александра Вилкула, на которого сделало ставку "ахметовское" крыло "Оппоблока", то дела выглядят плохо. Поговаривают, Ринат Леонидович по этому поводу уже выразил свое недовольство Ляшко.

Прошлогоднее блокирование трибуны "радикалами" во время рассмотрения вопроса о согласии ВР на введение военного положения добавило Олегу Валерьевичу какие-то проценты, но свои на этой теме собрали и другие оппозиционеры. Та же Тимошенко. Нынешнее блокирование "ляшковцами", похоже, имеет целью застолбить в сознании избирателя, что только они являются истинными борцами за снижение цены на газ. Но вот получится ли, учитывая довольно незначительное количество тем для пиара, и тарифы среди них, которыми вооружились, в том числе, кандидаты, которые соревнуются с Ляшко за место в пятерке топовых участников гонки?

А вот точно, что произойдет в случае продолжения блокирования и неголосования фракции, как обещает лидер "радикалов" - будет сорвано голосование за изменения в Конституцию, которые касаются НАТО и ЕС. Рассмотрение этого вопроса должно состояться 7 февраля. Без поддержки всех политсил, которые считают себя прозападными, необходимого количества голосов не будет.

Провал этого голосования выгоден только одной силе - Кремлю и его ставленникам в Украине. А еще это станет негативным сигналом для наших партнеров в Североатлантическом Альянсе и Евросоюзе, что украинские политики во время выборов неспособны договариваться о стратегических вещах, играя в мелочные игры ради каких-то сотых процента в рейтинге.
 

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