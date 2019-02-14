Суд отменил запрет Супрун быть и.о. главы Минздрава

Окружной административный суд Киева отменил запрет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом сказал рассматривающий дело судья Сергей Каракашьян, передают Українськi Новини.

По его словам, суд признал, что в текущих обстоятельствах отсутствуют основания обеспечения административного иска, которые были применены определением суда от 5 февраля, и поэтому подлежат отмене по инициативе суда.

При этом судья отметил, что защита Супрун не предоставила суду доказательства отсутствия у нее двойного гражданства, а апеллировала к поддержке Кабинета Министров.

В свою очередь в ходе брифинга Супрун сообщила, что с утра в четверг она уже приступила к обязанностям министра здравоохранения и начала подписывать документы.

При этом адвокат Супрун Анатолий Гласюк добавил, что защита намерена подать жалобу на действия Каракашьяна.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров принял распоряжения №57-р от 13 февраля, которым разрешил Супрун исполнять обязанности профильного министра за исключениям тех, которые являются исключительными полномочиями министра как члена Кабмина (в соответствии с постановлением №1096 от 17 июля 2003 года "О порядке выполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия").

11 февраля Окружной административный суд Киева удалился в совещательную комнату по делу об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Супрун была отстранена от должности и.о. министра на время рассмотрения судом иска депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), который требует установить факт отсутствия у нее полномочий министра.

Окружной административный суд Киева объяснил вынесение временного запрета Супрун наличием у нее гражданства США.

13 февраля, Мосийчук подал в Раду постановление №10031, в котором предложил парламенту признать действия Супрун вредящими Украине.

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