Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Сегодня в столице "радикалы" провели немногочисленный митинг под Кабмином. Хотя еще на прошлой неделе оппозиционеры угрожали поднять протесты по всей стране.

Утром под зданием Кабинета Министров собрались активисты под флагами партии Олега Ляшко. Митингующих было немного. Послушали спичи лидеров, которые впоследствии встретились с премьер-министром Владимиром Гройсманом. На этом "радикальный бунт" завершился. Остальные же политсилы, которые грозили многотысячными акциями протеста против подорожания газа, в правительственный квартал сегодня не пришли.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в некоторых регионах, в том числе в Киеве, прошли также немноголюдные митинги, организованные преимущественно "Батькивщиной". Их приурочили к заседаниям местных советов, где должны были принять обращение к руководству государства с требованием наложить мораторий на повышение цен на газ. Где-то приняли, где-то не приняли такое обращение, но ни в одном регионе протестные мероприятия не стали бессрочными. Проще говоря, людей мобилизовали на несколько часов, чтобы постояли с флагами и плакатами и их показали в телевизионных эфирах. Делалось это для того, чтобы партийные бонзы и будущие кандидаты в президенты провозгласили, что они чего-то там достигли. После этого митинги "выключили", как выключают свет в комнате, когда из нее выходят.

Это свидетельствует о нескольких вещах. Первое - организационная слабость партий на местах. Недовольных новыми ценами на газ хватает, однако они, во-первых, далеко не всегда разделяют политические взгляды инициаторов акций, а, во-вторых, инициаторам было легче наскоро собрать немногочисленные массовки и отчитаться перед центральными партийными офисами - провели, покричали. А учитывая, что на митинги людей часто ангажируют за деньги, организаторы еще и сэкономили.

Вторая важная вещь - поднять регионы неспособна ни одна партия и ни один будущий кандидат в президенты. Не потому, что у них там нет сторонников. Просто избиратели понимают, что все эти митинги - лишь политическая технология, в которой им отводится роль статистов. Собственно, так и произошло: первая волна недовольства сообщением о подорожании газа спала, а вторую никто из оппозиционных кандидатов и не собирался поднимать. Потому что у нас протестные акции проводят под какую-то дату или событие. Проводили под заседания местных советов. До следующих заседаний взяли паузу.

И если бы эта неделя была пленарной, то под парламент стянули несколько тысяч протестующих. Заседания Рады возобновятся 6 ноября, тогда и начнется какое-то движение. В штабах мыслят рационально: газ газом, но кричать под пустым зданием ВР финансово невыгодно, ведь митингующих нужно привозить в столицу, кормить и так далее. Тем более "Батькивщина" потратилась на свой форум. О билбордах с Тимошенко на каждом шагу нечего уже и говорить.

По мнению экспертов, следующие масштабные выступления также планируются под дату. 21 ноября - День Достоинства и Свободы, день, когда начались два Майдана. В этом году на эту дату еще и запланировано пленарное заседание парламента. То есть для оппозиции звезды удачно сошлись. Однако, учитывая, что на носу - официальный старт предвыборной кампании, можно предсказать борьбу между потенциальными кандидатами за право стать лидерами протестов. Иначе говоря, борьбу за то, кто первым поставит свои палатки в правительственном квартале. Пока ни Тимошенко, ни Ляшко, ни Каплин лобное место не застолбили. Видимо, все же аккумулируют ресурс именно на конец ноября.

И последнее. Поставить палатки - пол-дела. Их еще нужно додержать до весны. А это проблема, ведь повышение цены на газ понемногу теряет свою актуальность как социально щекотливая тема. Точнее, она ею остается, однако не настолько, чтобы выходить на улицы из теплых домов. История уличных протестов в Украине - достаточно длительная. И знает не только многолюдные майданы, но и много неудачных попыток раскачать ситуацию. Когда в разбитых палатках в конце концов оставались одинокие протестующие, на которых никто не обращал внимание, а сами акции деградировали до уровня "алкосотни", что только позорило их организаторов.

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