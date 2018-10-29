Как по Тимошенко ударят ее же оружием

Ігор Петренко / Depo.ua

Житомирские областные "батькивщиновцы" не поддержали обращение к Кабмину относительно расширения программ субсидий для населения. А это значит, что вскоре Тимошенко может получить контрмитинги в ответ на свой "антитарифный майдан".

В обращении Житомирского облсовета говорится, что депутаты обеспокоены ситуацией, которая сложилась в связи с повышением цены на газ для населения на 23,5%. И, учитывая социальную напряженность, вызванную этим решением, они обращаются к правительству, чтобы защитить бедные слои населения путем расширения программы субсидий. Почему же соратники Тимошенко не поддержали это благое дело?

Очевидно, ответ следует искать в следующих строках обращения: "Осознаем, что данное решение продиктовано условиями сотрудничества с МВФ и необходимостью рассчитаться по кредитным обязательствам, которые были взяты предыдущими правительствами. В частности, с 2007 по 2014 годы государственный долг Украины вырос на 46 млрд долларов. Сегодня пришло время отдавать долги". То есть, житомирские соратники отказываются признавать очевидное - долги накапливала и их лидер на премьерском посту.

Как сообщает "Первый житомирский", перед голосованием депутат от фракции "Батькивщина" Дмитрий Крапачов заявил, что его политсила не будет поддерживать данное обращение. А председатель фракции Анжелика Лабунская покинула сессионный зал еще в начале заседания. В итоге все фракции, кроме "Батькивщины", которая больше всего высказывалась против повышения цен на газ, поддержали обращение относительно расширения программы субсидий для населения. "За" проголосовали 44 депутата.

Можно спрогнозировать, что решение житомирских областных депутатов - пробный камень. И в других облсоветах будут инициированы такие же обращения. Которые так же откажутся поддерживать соратники Тимошенко, потому что не признают долгов своего лидера. И в случае, если речь идет о технологии, которую по-народному можно назвать "против лома нет приема, если это не другой лом", тогда она довольно эффективна. "Ломом" против веерных обращений местных властей относительно принятия моратория на повышение цен на газ станут подобные житомирскому обращения местных депутатов. На которые, можно предвидеть, будет отклик в правительственных кабинетах. В отличие от призывов борцов с "тарифным геноцидом", которые хватаются за возможность выжать для себя максимум из непопулярного решения о росте цен на газ. Понимая, что никакого моратория не будет.

Стоит отметить еще один важный момент. Depo.ua писал, что "антитарифный шатун", который устраивает Тимошенко, это еще и проверка собственного ресурса перед выборами. Житомирские свидетели "Нового курса" не подвели, а где-то проголосуют. Не секрет, что на местах депутаты от политсил, представленных в парламенте, очень часто думают совсем иначе, чем столичные партийные бонзы. Проще говоря, ради социально направленного решения кто-то из "батькивщиновцев" таки признает за своим лидером миллиардные долги.

Более того, даже, если этого не произойдет, можно ожидать, что малочисленные Юлины митинги в регионах или же пойдут на спад, если граждане поймут, что программа субсидий будет расширена, или же под местными советами будут проводиться альтернативные митинги в поддержку субсидийных обращений.

В некоторых городах уже есть опыт проведения митингов, альтернативных оппозиционным. К примеру, в январе прошлого года работники николаевских ЖЭКов вышли в поддержку увеличения тарифа на содержание домов. А в столице в июле под мэрией было два митинга - политический, на котором требовали не повышать цены на проезд в городском транспорте до 8 гривен, и митинг работников столичного метрополитена, которые, напротив, выступали за справедливые тарифы, которые дадут им возможность получать более высокую зарплату.

Таким образом, оппозиционные силы при наличии альтернативных решений, как это происходит с обращениями местных советов относительно расширения программ субсидий, альтернативных акций, которых еще нет, однако они могут начаться, теряют монополию на истину.