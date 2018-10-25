Газовые войны. Почему соперникам Порошенко не повезло с датой президентских выборов

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Из-за пятимесячного лага между повышением цены на газ для населения и выборами тарифный вопрос может оказаться на периферии общественного внимания.

Повышение цены на газ для населения, проведенное незадолго до выборов, - это заведомо проигрышный шаг для власти. И этим поспешили воспользоваться конкуренты Петра Порошенко. С гневными заявлениями выступили Анатолий Гриценко, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и многие прочие. Партия "Свобода" уже провела митинг под Кабмином, "Батьківщина" Тимошенко организует акции протеста в регионах, а Ляшко пообещал всеукраинскую забастовку.

Но проблема конкурентов Порошенко в том, что цены на газ подняты не совсем перед выборами, а за пять месяцев до них. Даже если сейчас удастся возбудить протестную волну, то продержать ее всю зиму - почти нереально. Поэтому придется в марте, под самые выборы, организовывать новые протесты на ту же самую тему, которая к тому времени будет уже старой. А еще одного повышения цен на газ, как подчеркнул премьер Владимир Гройсман, в этот отопительный сезон не будет.

Теперь оценим реальный протестный потенциал. Правительство заверяет, что программа субсидий сейчас даже расширяется и охватит все семьи, для которых повышение коммунальных тарифов окажется слишком болезненным ударом. "Мы дали право управлениям соцзащиты создать комиссии, чтобы рассмотреть различные случаи назначения субсидии. Если даже человек не подпадает под критерии получения субсидии, но нуждается в ней, то он получит помощь государства", - сообщил премьер. Таким образом, как раз беднейшие украинцы, которым будет исправно начисляться субсидия, последствий повышения цены на газ вообще не почувствуют. К тому же многих из них за это время коснется повышение пенсий и зарплат (и при этом они сохранят свои субсидии).

В основном от повышения тарифов пострадают люди среднего достатка, не получающие субсидий. Именно они в конечном итоге будут решать на выборах, кто прав - власть или ее оппоненты. Наверное, если бы выборы проводились прямо сейчас, то власть получила бы ощутимую оплеуху. Но, повторимся, из-за пятимесячного лага на президентских выборах тарифный вопрос может вообще оказаться на периферии общественного внимания. Главной темой будет все же вопрос стратегический: куда идет Украина?

И тут для Порошенко крайне важно продемонстрировать, что он пользуется полной поддержкой на Западе. Новая кредитная программа от МВФ ($3,9 млрд) и вслед за ней макрофинансовая помощь от Евросоюза (1 млрд евро) и бюджетные гарантии Всемирного банка ($800 млн) - достаточно красноречивое свидетельство того, что Запад доверяет нынешней украинской власти, ее способности и политической воле проводить реформы (в том числе и непопулярные).

А вот отсутствие таких свидетельств было бы для Порошенко громадным провалом. Потому что все его конкуренты и оппоненты, даже Добкин, смеялись бы: "У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст!" И все говорили бы, что Запад поставил на Порошенко крест, и объясняли бы это коррупцией, офшорами, отсутствием реформ и прочими пунктами из стандартного зрадофильского набора.

Более того, если бы переговоры Украины с МВФ завершились провалом, то отношение Запада к Порошенко действительно стало бы более прохладным, и это сказалось бы на всех направлениях взаимодействия с США, НАТО, ЕС. Теперь же, наоборот, можно рассчитывать, что перед президентскими выборами в Украине целый ряд западных лидеров успеет показать мастер-класс порохоботам в том, как надо пиарить украинские реформы.

Конечно, социально-экономическая проблематика тоже будет звучать на выборах. Но самым важным будет опять же стратегический вопрос: дела в Украине идут к лучшему или к худшему? Можно представить себе развитие событий в случае, если бы переговоры с МВФ сорвались. Дефолт - далеко не единственная проблема, которая ждала бы Украину. Даже если бы удалось занять деньги на внешнем рынке путем выпуска облигаций под бешеные проценты, все равно гривня бы пошла под уклон. К выборам курс доллара мог бы вырасти до 40 грн/$, а после них еще больше.

Для Порошенко и его партии такое развитие событий означало бы полную катастрофу. Ведь под уклон катилась бы не одна только гривня, но вся экономика. И с ней надежды украинцев на то, что худшее - уже позади. Как раз к марту народ был бы уже готов смести власть. И сделал бы это на выборах, не особенно разбирая, кого поставить вместо Порошенко.

Теперь же к моменту голосования повышение цен на газ успеет отойти в категорию того худшего, которое - уже позади. Общественному оптимизму послужат благополучно пережитая зима, продолжающийся рост экономики и реальных доходов населения. Порошенко с Турчиновым будут регулярно радовать телезрителей репортажами с испытаний новых украинских ракет. А правительство будет докладывать о планах финансирования социальных программ, строительства автодорог, развития отраслей экономики и не в последнюю очередь наращивания объемов украинской газодобычи. Словом, обо всем том, что стало возможным благодаря проведенным за последние годы реформам.

Наконец, о пиаре. Для Порошенко очень желательно вытолкнуть Тимошенко из патриотического электорального поля на пророссийский маргинес. Это не делается за один день, но пяти месяцев может и хватить. У рядовых украинцев, слушающих нынешние перебранки политиков, откладывается в головах, что Тимошенко намерена поссориться с западными структурами, которые дают Украине деньги. После этого гораздо легче доказывать, что Тимошенко хочет развернуть Украину в сторону Кремля. Дескать, Запад никаких денег Тимошенко не даст, потому что она уже его обманывала, а вот Путина она никогда не подводила, и он только и мечтает, чтобы она сменила Порошенко.

К слову, в числе невыполненных обещаний Тимошенко перед западными партнерами часто упоминается и меморандум с МВФ 2008 г., в котором также было записано повышение цены на газ. Так что тема "тарифного геноцида" бьет и по ее автору.