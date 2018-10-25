Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»

Юрій Васильченко / Depo.ua

СМИ сообщают, что "Батькивщина" разослала во все местные советы письма с требованием созвать внеочередные сессии для принятия решения о моратории на повышение цен на газ. Это может быть своеобразной проверкой собственного ресурса перед выборами.

Один из экземпляров письма попал в распоряжение Depo.ua В нем глава фракции "Батькивщина" в Запорожском горсовете Ирина Костенко обращается к городскому председателю Владимиру Буряку с требованием в ближайший срок созвать внеочередную сессию горсовета для принятия обращения депутатов к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады относительно отмены постановления правительства, которым цена на газ повышена на 23,5%. По источникам, такие же письма направлены руководителям всех местных советов.

В Запорожском горсовете фракция "Батькивщины" составляет всего 6 человек, этого маловато, чтобы качать права. Однако, если антитарифную карту решат разыграть и "оппоблоковцы", которых в городском совете больше всего, а также другие фракции, чьи лидеры в столице также против новых цен на газ, конкретно в Запорожье что-то из призыва "тимошенковцев" может выгореть. В то же время есть много местных советов, где позиции "Батькивщины" существенные, и там Юлия Владимировна надеется на реализацию своей инициативы.

Впрочем, скорее всего, эта инициатива нужна ей не для масштабного воплощения. Во-первых, некоторых местных руководителей, связанных с ее партией, поймали на повышении тарифов. Так, мониторинг Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) показывает, что в городе Сумы, которым руководит соратник Тимошенко Александр Лысенко, стоимость отопления возросла без учета увеличения стоимости топливной составляющей, а именно природного газа. О подобных неприятных моментах для своего рейтинга лидер "Батькивщины", очевидно, не будет вспоминать.

Во-вторых, если где-то удастся собрать внеочередные заседания местных советов, стоит ожидать сопровождения их массовыми акциями под флагами партии Тимошенко. Особенно в тех местах, где антитарифные решения могут принять. Это будет подаваться как личная победа Юлии Владимировны. А там, где советы откажутся обращаться к центральной власти, массовка под зданиями будет принимать решения вроде "долой антинародных депутатов". То есть, и в одном, и в другом случае ситуацию можно выгодно подать именно для Тимошенко.

В-третьих, для того, чтобы добиться нужных решений местных советов, или же провести более-менее масштабные акции, нужен ресурс. В том числе финансовый. И это должно стать испытанием для руководителей местных организаций "Батькивщины" и ее фракций. Там, где они есть. Не секрет, что, несмотря на разветвленную партийную структуру, в некоторых регионах партячейки проседают. Это касается не только партии Тимошенко, а практически всех. Значит, не исключено, что местные "антитарифные майданы" станут испытанием для местных ячеек. И, таким образом, лидер проведет своеобразную их кадровую фильтрацию перед стартом президентской гонки. Ведь сделать заявление для прессы, или, даже, организовать теплый прием Тимошенко в каком-то городе не означает суметь организовать многочисленные митинги. Тем более, добиться нужного решения в сессионных залах местных советов.

Также не секрет, что депутаты в этих советах в течение трех лет своей каденции вступали в различные коалиции, постоянные, а, чаще, временные с другими политсилами. Следовательно, это будет и испытания наработанных связей в регионах.

Однако уже сейчас можно прогнозировать, что веерных решений местных советов, как это, к примеру, было в конце 2015 года, когда те призывали отправить в отставку правительство Арсения Яценюка, не будет. И причина этого проста - у каждой партии, которая имеет представительство в областных или городских советах, есть свой кандидат в президенты. Поддержать инициативу "Батькивщины" означает для них попасть под подозрение в несамостоятельности и подыгрывании Тимошенко. И в этой ситуации, скорее, следует ожидать попыток перехватить инициативу на местах внесением текстов обращения другими фракциями. Или торгов с Тимошенко. Одним словом, шоу "Полюби нас, избиратель" по-украински продолжается...