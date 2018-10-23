Как Ляшко и Тимошенко будут делить «тарифный геноцид»

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Вынужденное решение Кабмина о повышении цен на газ для населения не могло остаться незамеченным лидерами оппозиции. Однако им, похоже, на площадке "тарифного геноцида" слишком тесно.

Реакция оппозиции на проведенное в пятницу вечером заседание Кабмина, на котором было принято крайне непопулярное решение о повышении цены на газ, не заставила себя долго ждать. Последнее, конечно же, нисколько неудивительно, ведь не воспользоваться таким подарком, да еще, когда до выборов остаются считанные месяцы, было бы для оппозиционеров по меньшей мере неразумно.

В целом все знаковые оппозиционные лидеры синхронно осудили повышение тарифов на газ, но особенно цепко за эту тему взялись самые левые из них - Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. К примеру, Анатолий Гриценко ограничился заявлением, что Кабмин не имел права поднимать тарифы. Дескать это вовсе не рынок уже, когда чиновники устанавливают цену, а в основе всех бед, в том числе и с тарифами, по словам Гриценко, пресловутая коррупция, мол, проще поднять цену на газ для людей, чем отказаться от коррупционных схем, что позволило бы легко покрыть все выплаты МВФ. Дальше этих уже привычных рассуждений Гриценко пускаться не стал, видимо понимая, что на теме "тарифного геноцида" ему никак не тягаться с профессионалом "тарифного геноцида" Юлией Владимировной.

Что же касается лидера "Батькивщины", то она, кроме достаточно предсказуемого эмоционального возмущения и заявлений о "тотальном разрушении жизни украинцев" и дешевом газе "украинской добычи", которого должно хватить на всех, обратилась к депутатам всех уровней, чтобы те инициировали внеочередные сессии, "что бы высказать несогласие с решением Петра Порошенко повысить тарифы на газ для населения". Аналогичное обращение "Батькивщина" сделала и в адрес спикера Андрея Парубия, чтобы тот созвал внеочередное заседание Верховной Рады.

Вряд ли призыв партийцев Тимошенко к коллегам по Верховной Раде будет услышан и получит ожидаемую реакцию, а вот ставка на местные советы, где у "Батькивщины" во многих областях представительство куда повесомее, чем в Верховной Раде, вполне оправдана. Так что, в ближайшее время стоит ожидать, что в игру вступят местные советы с решениями разной степени радикальности, главной целью которых станет агитация за кандидата в президенты Тимошенко на местах. Тем более, что как раз сейчас Юлия Владимировна активно объезжает регионы. Сегодня, например, Тимошенко активно проводила кампанию в Каменце-Подольском.

Казалось бы, сейчас у Тимошенко появилась отличная возможность нарастить свой рейтинг на любимой теме "тарифного геноцида", но в игру включился ее давний конкурент Олег Ляшко, который, в отличии от упоминавшегося ранее Гриценко, не боится играть с Юлией Владимировной на ее поле.

Вот и сейчас Олег Валерьевич решил переиграть "московську зозулю", перехватив у той инициативу в деле борьбы против "тарифного геноцида". Если Тимошенко сделала ставку на местные советы, где ее позиции достаточно сильны, то Ляшко обратился к главному источнику власти в стране - народу, инициировав "всеукраинскую забастовку". Но не так вот сразу, а если власть не выполнит требования "радикалов".

Эти требования, каковых сформулировали ровно пять, разумеется, невыполнимы. Речь идет о созыве внеочередного заседания Верховной Рады, отмене решения о повышении тарифов, повышении зарплат и пенсий, а еще - принять план Радикальной партии по снижению тарифов на коммуналку. Если же власть не выполнит эти пять пунктов, партия Ляшко 31 октября обещает провести "Всеукраинскую забастовку". И конечно же Ляшко призвал "представителей политических сил, которым небезразлична судьба Украины", присоединиться к ним.

Настоящую "всеукраинскую забастовку" Ляшко, конечно же, организовать не в силах, но для него может оказаться вполне достаточно и сколько-нибудь заметной акции протеста в центре Киева, тем более, что главная его цель не устроить "тарифный майдан", а оказаться радикальнее и решительнее Тимошенко (что пока вполне удается), чтобы отобрать у последней часть ее электората.

Юлии Владимировне в свою очередь выглядеть отстающей от своего экс-подчиненного, да еще и после всех тех унизительных слов, которые она от него слышала, совсем не с руки. И теперь ей придется предпринимать нечто большее, чтобы не потерять образ главного борца с "бандитскими тарифами". Разумеется, ни о каком объединении усилий, к чему призывает Ляшко, быть не может, тем более, реши она поддержать инициативу Ляшко, то ей уготована роль второго плана, что совершенно недопустимо.

Так что теперь Тимошенко просто необходимо как-то обходить Ляшко на этих политических виражах. Например, провести свою уличную акцию в столице до того, как это сделают "радикалы". Благо до 31 октября есть немного времени. Вот только, пытаясь обогнать друг друга и Ляшко, и Тимошенко рискуют в спешке не справиться с организационными вопросами или наделать каких-то глупостей. В таком случае оба оппозиционера будут выглядеть не слишком убедительно.

Как бы там ни было а вся борьба между главными защитниками "зубожілих" украинцев еще впереди. Однако наблюдая за этим захватывающим противостоянием не нужно забывать, что окажись любой из них, окажись он на в кресле премьер-министра, был бы вынужден по объективным обстоятельствам искать взаимопонимание с МВФ и его кредиты, добиться которых без повышения тарифов, увы, невозможно. Так что пламенные протесты и Тимошенко, и Ляшко можно рассматривать исключительно через призму тактических политических интересов. Юлия Владимировна, к слову, премьером была уже дважды и оба раза получала транши от МВФ, в том числе и под обещание изменения тарифов на газ.