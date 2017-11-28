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Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер
08:18 28.11.2017 |
Активная фаза вооруженного конфликта на Востоке Украины, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год.
Такое мнение в интервью The Global Politico высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.
По его словам, перспективы мира настолько тусклые, что он считает очень вероятными боевые действия на востоке Украины и через год: «Я бы сказал, что [вероятность] не менее 80%». «Есть шанс, что этого не случится, но наиболее вероятным сценарием является продолжение этого [боевых действий]», - сказал Волкер, добавив, что с начала боевых действий на востоке Украины погибли более 10 000 человек.
«Мы должны приложить все усилия, чтобы решить это, и мы должны быть реалистичными, что это тяжело»,, - отметил Волкер.
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Волкер бесплатно работает спецпредставителем США по Украине
"Я делаю это на добровольной основе, поэтому я не получаю денег от налогоплательщиков на этой должности", - рассказал Волкер.
Волкер назвал встречу с Сурковым шагом назад
По мнению Волкера, встреча была «шагом назад», так как Сурков вернулся к российской инициативе по отправке миротворцев ООН в Украину ради обеспечения безопасности наблюдательной миссии ОБСЕ.
Волкер не видит оснований для отказа Украине в предоставлении оружия
Волкер не считает веским аргумент, что предоставление оружия может разжечь конфликт и привести к его эскалации. "Факт в том, что это конфликт, Россия уже это делает, они уже борются", - сказал он.
Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию
"Я знаю, я сам слышал это от президента, он этого хочет. Он стремится достичь мира, стремится к решению кризиса, он хочет, чтобы Украина вернула себе свою территорию. Это кристально ясно" - заявил Волкер в интервью Politico.
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