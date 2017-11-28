Активная фаза вооруженного конфликта на Донбассе, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год, - Волкер

Активная фаза вооруженного конфликта на Востоке Украины, с высокой вероятностью, продлится по меньшей мере год.

Такое мнение в интервью The Global Politico высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

По его словам, перспективы мира настолько тусклые, что он считает очень вероятными боевые действия на востоке Украины и через год: «Я бы сказал, что [вероятность] не менее 80%». «Есть шанс, что этого не случится, но наиболее вероятным сценарием является продолжение этого [боевых действий]», - сказал Волкер, добавив, что с начала боевых действий на востоке Украины погибли более 10 000 человек.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы решить это, и мы должны быть реалистичными, что это тяжело»,, - отметил Волкер.

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"Я де­лаю это на доб­ро­воль­ной ос­но­ве, по­это­му я не по­лу­чаю де­нег от на­ло­го­пла­тель­щи­ков на этой должности", - рас­ска­зал Вол­кер.



Вол­кер на­звал встре­чу с Сур­ко­вым ша­гом на­зад

По мне­нию Вол­ке­ра, встре­ча бы­ла «ша­гом на­зад», так как Сур­ков вер­нул­ся к рос­сий­ской ини­ци­а­ти­ве по от­прав­ке ми­ро­твор­цев ООН в Укра­и­ну ра­ди обес­пе­че­ния без­опас­но­сти на­блю­да­тель­ной мис­сии ОБСЕ.



Вол­кер не ви­дит ос­но­ва­ний для от­ка­за Укра­ине в предо­став­ле­нии ору­жия

Вол­кер не счи­та­ет вес­ким ар­гу­мент, что предо­став­ле­ние ору­жия мо­жет раз­жечь кон­фликт и при­ве­сти к его эс­ка­ла­ции. "Факт в том, что это кон­фликт, Рос­сия уже это де­ла­ет, они уже борются", - ска­зал он.



Вол­кер: Трамп хо­чет, чтобы Укра­и­на вер­ну­ла свою тер­ри­то­рию

"Я знаю, я сам слы­шал это от пре­зи­ден­та, он это­го хо­чет. Он стре­мит­ся до­стичь ми­ра, стре­мит­ся к ре­ше­нию кри­зи­са, он хо­чет, чтобы Укра­и­на вер­ну­ла се­бе свою тер­ри­то­рию. Это кри­сталь­но ясно" - за­явил Вол­кер в ин­тер­вью Politico.

