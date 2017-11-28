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Волкер назвал встречу с Сурковым шагом назад
07:57 28.11.2017 |
Спецпредставитель США Курт Волкер прокомментировал закрытую встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде 13 ноября, где они обсудили предложения России и США по урегулированию кризиса на востоке Украины.
По его мнению, встреча была «шагом назад», так как Сурков вернулся к российской инициативе по отправке миротворцев ООН в Украину ради обеспечения безопасности наблюдательной миссии ОБСЕ. В то же время Волкер назвал Суркова полезным собеседником. Он добавил, что есть «проблески» надежды, что Путин действительно может быть готов к поиску выхода из «тупика» на востоке Украины.
Очередная встреча, последняя в этом году, запланирована на декабрь, она готовится заранее в одной из стран Евросоюза. Ключевой темой встречи станет модальность миссии ООН на Донбассе.
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