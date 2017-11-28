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Волкер: Трамп хочет, чтобы Украина вернула свою территорию
07:37 28.11.2017 |
Президент США Дональд Трамп хочет достичь мира в Украине и хочет, чтобы Украина вернула себе свои территории.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Politico.
По его словам, в администрации Трампа есть группа людей, к которым принадлежит и сам Волкер, которые считают, что улучшение отношений с Москвой невозможно в условиях, когда Россия до сих пор поддерживает войну в Украине и в результате является субъектом европейских и американских санкций.
"Если мы собираемся получить улучшение в отношениях между США и Россией, мы не хотим топтаться на месте. Мы хотим более конструктивного взаимодействия", - сказал Волкер.
Для этого, по его словам, "нужен прогресс в Украине".
"Я знаю, я сам слышал это от президента, он этого хочет. Он стремится достичь мира, стремится к решению кризиса, он хочет, чтобы Украина вернула себе свою территорию. Это кристально ясно" - заявил Волкер.
Напомним, недавно в Белграде состоялась встреча спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Россия и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
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