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Волкер бесплатно работает спецпредставителем США по Украине
08:06 28.11.2017 |
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер работает на этой должности бесплатно.
Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
"Меня попросили взять на себя эти переговоры по Украине в то время, когда не было помощника госсекретаря. Тогда было много шума от французов, немцев, украинцев, и русских, чтобы кто-то от Соединенных Штатов сделал это. И я рад сделать это. Я делаю это на добровольной основе, поэтому я не получаю денег от налогоплательщиков на этой должности", - рассказал Волкер.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Белграде (Сербия) провел встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым о перемирии на востоке Украины.
Первую встречу Волкер и Сурков провели в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.
Очередная встреча, последняя в этом году, запланирована на декабрь, она готовится заранее в одной из стран Евросоюза. Ключевой темой встречи станет модальность миссии ООН на Донбассе.
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