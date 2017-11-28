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Волкер не видит оснований для отказа Украине в предоставлении оружия
07:43 28.11.2017 |
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не видит оснований для отказа в предоставлении Украине оборонительного оружия.
Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico, передают Українські Новини.
"Украина борется на своей территории, чтобы защитить свою страну от насилия... Это самооборона. Это то, что закреплено в Уставе ООН. Это то, что сделала бы каждая нация - хотела бы защитить свою территорию, свое население от агрессии. У США есть оборонные отношения и торговля оружием с десятками стран по всему миру. И я не вижу ничего убедительного, почему Украина должна быть особым случаем, почему нам этого не сделать, особенно когда они активно пытаются защитить свою территорию", - сказал он.
Волкер не считает веским аргумент, что предоставление оружия может разжечь конфликт и привести к его эскалации.
"Факт в том, что это конфликт, Россия уже это делает, они уже борются", - сказал он.
Он также уверен в том, что Украина не собирается идти в наступление и атаковать после получения оружия.
При этом Волкер подчеркнул, что решения о предоставлении Украине оружия пока нет.
В то же время, по его мнению, США не должны принимать такое решение исходя из предположительной реакции России.
Волкер считает, что США должны принимать решение, основываясь на собственных национальных интересах и на том, как они хотят позиционировать себя в мире.
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