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Продать по-быстрому. Кабмину надоело оплачивать убытки госпредприятий
14:37 08.11.2017 |
Верховная Рада уже в четверг планирует рассмотреть новый закон о приватизации государственных предприятий, который внес Кабмин. Необходимость в новых правилах продажи госимущества назрела уже давно - несмотря на двадцать лет приватизации, в собственности государства до сих пор остается порядка 3,5 тыс. госпредприятий. Это длиннющий список активов, балансовая стоимость которых оценивается приблизительно в 1,4 трлн грн. Однако отдача от владения таким объемом активов - крайне низкая.
Во-первых, около трети от 3,5 тыс. предприятий существуют только на бумаге. Единственная их ценность - здания, которые зачастую просто сдаются в аренду под офисы. Доля государственного сектора в украинской экономике и так год от года сокращается, а на сегодня она уже не дотягивает и до 16%. Но и это ненормально много по сравнению с любой цивилизованной страной, за исключением разве что Китая. Например, в Чехии всего 90 государственных предприятий, в Польше - 301, а в Венгрии - 371.
Каждый год около сотни госпредприятий в Украине прекращают свое существование, не выдержав конкуренции с частным бизнесом, или так и не сумев привлечь инвестиций.
Во-вторых, по-настоящему эффективных госпредприятий - единицы, остальные год от года стабильно генерируют убытки, которые покрываются из кармана украинцев. Например, по итогам прошлого года из топ-100 госпредприятий 89 показали убытки в размере 95 млрд грн. На эти деньги можно было бы купить 360 современных рентген-аппаратов для украинских больниц или построить трассу международного уровня между Одессой и Николаевым. Сэкономив эти деньги, Украина могла бы приобретать для украинских больниц ежедневно 65 новых реанимобилей или один ангиограф и всего за год обеспечить этим оборудованием даже небольшие больницы. Но вместо этого каждую минуту из госкомпаний в карманы чиновников "уводится" три средних зарплаты украинца.
Только в прошлом году впервые за много лет госсектор сработал с позитивным результатом - прибыль всех госпредприятий совокупно составила 26 млрд грн по сравнению с 53 млрд грн убытков за 2015 г. Однако такой позитив был достигнут главным образом за счет "Нафтогаза України" - после повышения тарифов на газ для населения эта компания перестала высасывать из бюджета по 100 млрд грн ежегодно и стала работать с прибылью. Положительный финансовый результат госсектора был подкреплен еще за счет пяти-шести крупных госкомпаний, в которых навели порядок с финансами и сократили воровство.
В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) уже давно поняли, что государство никогда не станет эффективным собственником, поэтому с целью сокращения издержек государства на содержание убыточного госсектора МЭРТ планирует за два последующих года еще больше сократить долю госсектора в экономике - примерно до 6%.
Однако существующее на сегодня законодательство просто не позволит провести быструю и масштабную приватизацию. Сейчас процесс приватизации регулируют семь законов, которые делают его сложным и долгим. Законодательная сфера отрегулирована таким образом, что Фонд госимущества может продать одно предприятие в месяц, тогда как нужно продавать два госпредприятия в день.
Предложенный Кабинетом Министров законопроект №7066 должен существенно упростить продажу госпредприятий. Во-первых, в госсобственности останутся только стратегические предприятия, а все остальные - будут проданы. Существенно также будет упрощена классификация госпредприятий: сегодня все госактивы делятся на шесть классов, и каждый из них имеет свои особенности и правила приватизации. Правительственный законопроект предлагает делить госпредприятия только на два вида - крупные (со стоимостью активов свыше 250 млн грн, их будет 50-60 шт.) и мелкие (все остальные).
Крупные активы будут продаваться на аукционе с привлечением инвестиционного советника, а мелкие - на интернет-аукционе, таком, например, как "Prozorro.Продажі". Это позволит избежать коррупции при продаже, манипуляций с ценой и условиями продаж, которые ранее выписывались под конкретного покупателя.
При этом существенно будет сокращен срок подготовки предприятия к продаже - крупные вместо 24 месяцев будут готовиться к приватизации всего за год, а мелкие вместо 12 месяцев - за четыре.
Кроме того, в правительственном законопроекте предусмотрены и некоторая либерализация для самих инвесторов - будет снижено требование по гарантийному депозиту с нынешних 5-20% от стартовой цены до уровня 5%, а занимающая множество времени оценка актива независимым оценщиком, которая используется для определения стартовой цены, будет отменена, - стартовая цена госпредприятия будет определяться его балансовой стоимостью.
При этом по желанию инвестора с целью защиты его прав по согласию сторон в договор купли-продажи может вписываться условие применения международного арбитража в случае споров между Фондом госимущества и покупателем. Обжалование результатов продажи будет ограничено трехлетним периодом, а суды не смогут в течение одного года после приватизации открывать дело о банкротстве против свежеприватизированного предприятия - это позволит инвестору рассчитаться с долгами и не потерять приобретенный актив в пользу кредиторов.
Однако законопроект предполагает, что происхождение денег инвестора будет тщательно проверяться, - к приватизации не будет допущены лица, связанные с Россией.
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