Почему Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой

Ольга МАЦКО / Деловая столица

В парламенте дали старт системным изменениям в сфере здравоохранения страны. Что они означают?

Верховная Рада 240 голосами поддержала проект закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Это означает, что медицинская реформа, вокруг которой не первый месяц ломают копья народные избранники, эксперты и общественные активисты, все-таки стартует.

Медицинская реформа предусматривала появление медицинских услуг, за которые пациенту нужно было доплатить. Как отмечала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, в ведомстве ориентировались на разовую сооплату при заболевании в размере 20% минимальной зарплаты (640 грн) в госпитале и 1,5% минимальной зарплаты (48 грн) на уровне амбулаторного лечения. Львиная доля критики медреформы заключалась как раз в осуждении принципа софинансирования. Мол, в Конституции закреплено право на бесплатную медицину, а намерения Минздрава ввести плату за лечение отрежут от медуслуг большинство украинцев. О том, что украинцам и так приходится платить за посещение врачей, правда неофициально, народные избранники предпочитали не вспоминать.

В Минздраве утверждают: сегодня каждый второй украинец не спешит идти к докторам только потому, что у него нет для этого денег. Механизм софинансирования, по мнению ведомства, с одной стороны должен был стимулировать конкуренцию между медучреждениями, а с другой - подтолкнуть пациента более серьезно следить за состоянием своего здоровья. Ведь большинство заболеваний можно выявить еще у семейного врача, а значит и вылечить за счет государственных средств. Однако в итоге пункт о софинансировании медуслуг из закона изъяли: медицина для граждан остается бесплатной, за исключением пластической хирургии и еще ряда пока неизвестных услуг, которые пациенты будут оплачивать самостоятельно. К примеру, в Минздраве не исключают, что украинцам придется заплатить за услуги врачей, к которым они пришли без направления. Государство в свою очередь должно бесплатно предоставлять экстренную медпомощь, медпомощь на всех трех уровнях (включая узкоспециализированную), а также паллиативную медпомощь, медицинскую реабилитацию, помощь детям и роженицам. Что же вынесли за рамки бесплатного для граждан пакета - пока остается загадкой. Как и то, сколько придется за эти услуги заплатить. Каждый год перечень бесплатных услуг будет разрабатывать Минздрав по согласованию с Минфином, после чего документ будет утверждаться в парламенте в рамках госбюджета. В Минздраве отмечали, что прописывать перечень в законопроекте о реформе нет смысла - он должен быть вариативным и зависеть как от текущей эпидемиологической ситуации, и от средств, которыми располагает государство.

В следующем году расходы на здравоохранение запланированы на уровне 112,5 млрд грн (на 11 млрд грн больше, чем в 2017-м). Это 3,4% ВВП. Между тем в принятых законопроектах отмечено: на реализацию программ медицинских гарантий нужно выделять не менее 5% ВВП. Впрочем, на внедрение реформы отведено три года, так что к тому времени перекос намерены исправить.

Согласно заключительным и переходным положениям законопроекта, с 1 января 2018 года будет запущена программа медгарантий для первичной медицины - на нее запланировано потратить на 40% больше бюджетных средств (13,28 млрд грн). Центром новой системы должен стать семейный врач. Предоставлять услуги он будет по договору - документ станет основанием для выплат врачу (семейный доктор должен обслуживать не менее двух тысяч пациентов), а также позволит пациенту обжаловать качество услуг, если он вдруг окажется ими недоволен. В Минздраве прогнозируют, что средняя зарплата врача после реформы составит 18 тыс. грн. Заключать договора можно будет как с самим врачом (если он зарегистрирован как предприниматель), так и с конкретным лечебным учреждением. В МОЗ отмечают, что такая система заставит врачей более внимательно относиться к пациентам, ведь врача в любой момент можно будет поменять. Критики же подчеркивают: большинство украинцев понятия не имеют, по каким критериям и где выбирать семейного врача. К тому же, хорошее отношение к пациенту вовсе не гарантирует, что его будут хорошо лечить. Отдельная проблема - сопротивление реформам в среде самих медиков, поскольку большинство из них не готовы менять методы работы и не готовы к открытой конкуренции за пациентов.

Еще один важный момент. Минздрав настаивал, что лечить украинцев нужно по международным протоколам (своеобразным инструкциям). Именно использование международных протоколов должно было стать и основой для расчета стоимости медуслуг, и движущим механизмом отхода от советских принципов лечения. Но в итоге пункт о признании протоколов изъяли. По словам Супрун, это означает, что украинцев и дальше будут лечить не по международным стандартам, а так, как хотят, навязывая устаревшее лечение и лекарства.

Изменения коснутся принципа распределения средств на здравоохранение. В результате принятых к законопроекту поправок переход на новую систему финансирования на первичном звене займет два года (полностью вся система должна перейти на новые рейки к 2020-му). По словам Ульяны Супрун, это оставляет финансирование первичного звена в руках у существующей административной вертикали. В итоге, говорит и.о. министра, в момент формирования института семейных врачей деньги начнут ходить не за пациентом, а за чиновником. Однако принцип "деньги за пациентом" в стране все же начнут внедрять. Главное нововведение реформы - выделение средств не на содержание койкомест и стен, а на оплату лечения конкретных пациентов. Распределять эти средства должна Национальная служба здоровья - орган, подконтрольный напрямую Кабмину. Чтобы вести учет услуг и рецептов в Минздраве внедрят электронную систему здравоохранения E-Health. Со временем в системе также появятся рейтинги врачей.

Создание Национальной службы здоровья - одно из самых дискуссионных положений реформы. Дело в том, что она должна не только заключать услуги на предоставление медуслуг и лекарственных средств по единым для всей страны тарифам, но и контролировать этот процесс. Критики неоднократно указывали на то, что такая система может стать благодатным полем для коррупционных схем. Проще говоря, получать заказы, а значит и деньги от государства, смогут "приближенные" к руководству службы медучреждения. Между тем в МОЗ подчеркивают: сама служба станет оператором и доступа к деньгам иметь не будет, а контролировать ее деятельность поручат Совету общественного контроля численностью 15 человек.

Критики медреформы подчеркивают, что финансирование медучреждений по количеству обслуженных пациентов приведет к массовому закрытию больниц в регионах, а значит тысячи медработников останутся на улицах. Ульяна Супрун в свою очередь утверждает: закрывать больницы никто не собирался. После создания многопрофильных лечебных учреждений в госпитальных округах остальные медучреждения могут быть перепрофилированы в хосписы, амбулатории, профилактории и реабилитационные центры - таких учреждений в стране катастрофически не хватает. В ведомстве подчеркивают: без автономизации больниц и клиник невозможно существенно улучшить и условия пребывания больных, и качество работы медиков. Однако существуют опасения, что автономизация лечебных учреждений может привести к приватизации больниц и амбулаторий, и дальнейшей реорганизации этих учреждений.

Кроме этого, много вопросов и к тому, как будут финансироваться научные учреждения медицинского профиля - денег, которые "придут за пациентом", на научные разработки явно не хватит. Есть проблемы и с организацией госпитальных округов - во многих регионах жалуются, что их "нарезали" очень странно, поставив под угрозу перепрофилирования хорошо оборудованные больницы. Есть вопросы и к тому, как будет реформирована система здравоохранения на селе - за соответствующий законопроект сегодня тоже проголосовали нардепы. В частности, критике подвергается идея о внедрении телемедицины - диагностике и лечению путем видеосвязи. Мол, позакрывали все больницы и решили лечить по скайпу. Уверения в том, что такие методы отлично зарекомендовали себя в развитых странах, воспринимаются украинцами со скепсисом - в Украине нет 4G интернета, а в некоторых селах и обычная мобильная связь работает с перебоями. Да и обещаниям властей о том, что сельский врач будет обеспечен автомобилем и достойной зарплатой, украинцы не очень склонны верить.

Собственно, скептическое отношение к реформе отчасти можно объяснить и тем, что Минздрав, к большому сожалению, не объяснил широким слоям населения, что же это за зверь такой - медреформа. Зато политики всех мастей убедили "маленькпих украинцев", что в результате внедрения медреформы им придется или снимать с себя последние штаны, или умирать. Если сейчас в ведомстве не начнут широкую информационную кампанию, в ходе которой речь будет идти о выборе семейного врача и условиях подписания контракта, то реформа имеет все шансы провалиться. Ведь еще в начале этого года в Минздраве подчеркивали: до конца первого полугодия все украинцы должны заключить договора на медобслуживание с семейными врачами. Однако эти планы так и остались декларацией о намерениях.

Наивно было бы полагать, что принятая в парламенте медреформа уже завтра изменит действующую систему здравоохранения по мановению волшебной палочки. Однако без системных изменений наши больницы и дальше будут оставаться декорациями для съемок фильмов ужасов, а поход к врачу - дорогостоящим мероприятием.



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