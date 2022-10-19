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АНАЛІТИКА

Філатов прокоментував спробу його підкупу за 22 млн євро

10:08 19.10.2022 |

Політика

 

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook.

"Я не брав і не беру участі в жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції", - повідомив Філатов.

Він також сподівається, що завдяки цій історії до нього "перестануть лізти з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму".

Нагадаємо, за даними слідства, у жовтні 2022 року екс-нардеп, який раніше був головою будівельної компанії "Укрбуд", запропонував Філатову хабар за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами протягом дії проекту - до 2027 року. При цьому Микитась оцінив "лояльність" мера в 10% вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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12.01.22 Суд обязал Офис генпрокурора закрыть «дело Татарова» - ЦПК
В ЦПК отмечают, что таким образом вместе с Татаровым привлечения к ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос.

12.03.21 Микитась вышел из СИЗО
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего главы государственной корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Украины Максима Микитася, освободив его из-под стражи.

26.01.21 Bihus.Info: Активы Укрбуда перешли к людям из окружения замглавы Офиса президента Татарова
Ряд активов Укрбуда и ее бывшего владельца Максима Микитася перешли в руки людей из окружения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Об этом говорится в расследовании программы Bihus.Info. Сам Татаров информацию отрицает.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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