Філатов прокоментував спробу його підкупу за 22 млн євро

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова у Facebook.

"Я не брав і не беру участі в жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції", - повідомив Філатов.

Він також сподівається, що завдяки цій історії до нього "перестануть лізти з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму".

Нагадаємо, за даними слідства, у жовтні 2022 року екс-нардеп, який раніше був головою будівельної компанії "Укрбуд", запропонував Філатову хабар за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами протягом дії проекту - до 2027 року. При цьому Микитась оцінив "лояльність" мера в 10% вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Колишнього нардепа було затримано, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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