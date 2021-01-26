Bihus.Info: Активы Укрбуда перешли к людям из окружения замглавы Офиса президента Татарова

Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

Ряд активов Укрбуда и ее бывшего владельца Максима Микитася перешли в руки людей из окружения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Об этом говорится в расследовании программы Bihus.Info. Сам Татаров информацию отрицает.

По данным журналистов, в конце 2019 года, после того, как Микитась оказался в СИЗО из-за расследования НАБУ, а сам Укрбуд остановил работу, была создана компания Дейринг Капитал. Одним из владельцев Дейринг Капитала является тесть Олега Татарова Александр Павлушин.





Кроме того, фирма зарегистрирована в Киеве по ул. Антоновича, 131, где Татаров и члены его семьи владеют рядом объектов недвижимости, сообщается в расследовании.

Дейринг Капитал без строительного опыта получила одну из строек Укрбуда - летом 2020 года она оформила аренду на 1,3 га земли в Святошинском районе для строительства многоэтажки, которую до начала проблем планировал строить Укрбуд и уже имел соответствующие договоренности.

Кроме того, партнершей тестя Татарова по Дейринг Капиталу является Людмила Мищенко. Она значится совладелицей еще одной компании с регистрацией на Антоновича, 131 - "Кий-Плаза". Ее партнером здесь указан киевлянин Валерия Мищенко. В конце октября 2020 года, через два месяца после назначения Татарова в Офис президента, Мищенко стал владельцем 45% в компании "Эко-Буд-Трейд" - подрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста, которая осваивает на этом объекте около 7 млрд грн из бюджета Киева.

Согласно расследованию, эти 45% в фирме ранее были оформлены на подставное лицо, а реальным собственником этой доли мог быть сам Микитась, что подтверждается рядом неофициальных документов и заявлениями самого Микитася.

"Эко-Буд-Трейд" при строительстве Подольско-Воскресенского моста выступала банальной "прокладкой" - получала средства, часть оставляла себе, а на остальные искала реальных подрядчиков. По информации журналистов, фирму контролирует Денис Комарницкий - соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от Офиса президента.

"Этот парень (предыдущий владелец доли, - ред.) просто "фунтом" был, как я понимаю, потому что он никакого отношения к компании не имел, он представлял интересы Микитася. Не знал за сколько, кто, чего и как. Поскольку он никакой прибыли не получал, только проблемы, я считаю, что мы от этих главных проблем его освободили", - подтвердил новый формальный собственник доли Валерий Мищенко.

При этом он утверждает, что представляет интересы исключительного самого себя как бизнесмена.

По данным Bihus.Info, Мищенко сейчас имеет все шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася - компанией "БК "Укрбудмонтаж". Эта фирма в течение последних нескольких лет получила подряды на сумму около 3 млрд грн на выполнение работ для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Максима Микитася. В 2019 году жена Микитася из совладельцев компании исчезла, фирму записала на одного из ее давних сотрудников.

Весной 2020 года Валерий Мищенко подписал с новым формальным владельцем Укрбудмонтажа договор, по которому Мищенко предоставил ссуду под залог компании. Можно предположить, что этот договор является путем к передаче актива новому владельцу.

Татаров также отреагировал на расследование и заявил, что в новости "нет ни одного слова правды, а материал содержит предположение, домыслы и оценочные суждения".



