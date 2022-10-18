Фінансові новини
- |
- 18.10.22
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
18:38 18.10.2022 |
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова.
Як повідомляє пресслужба НАБУ, це одна з найбільших сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.
За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року.
"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", - зазначається у повідомленні.
В НАБУ нагадали, що фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.
Наразі екснардепа затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").
Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.
В НАБУ не уточнюють прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.
Статті на тему:
12.01.22 Суд обязал Офис генпрокурора закрыть «дело Татарова» - ЦПК
В ЦПК отмечают, что таким образом вместе с Татаровым привлечения к ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос.
12.03.21 Микитась вышел из СИЗО
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего главы государственной корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Украины Максима Микитася, освободив его из-под стражи.
26.01.21 Bihus.Info: Активы Укрбуда перешли к людям из окружения замглавы Офиса президента Татарова
Ряд активов Укрбуда и ее бывшего владельца Максима Микитася перешли в руки людей из окружения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Об этом говорится в расследовании программы Bihus.Info. Сам Татаров информацию отрицает.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Зміни в Prozorro. Основною процедурою держзакупівель стали відкриті торги з особливостями
ТОП-НОВИНИ
|Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси «Довженка-Центру»
|Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
|Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро
|Відповідь США не залежатиме від масштабів використання російської ядерної зброї, - Салліван
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Міноборони назвали співвідношення втрат українських та російських військ
|Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?
|Порошенко привітав захисників і захисниць України: сьогодін ЗСУ мають безпрецедентну підтримку всього суспільства
|Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем
|Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України
|РНБО оголосила тендер на розробку реєстру олігархів
Бізнес
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class
|Maserati представив нове покоління GranTurismo
|Geely купила частку в Aston Martin