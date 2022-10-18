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АНАЛІТИКА

НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро

18:38 18.10.2022 |

Політика

 

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, це одна з найбільших сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", - зазначається у повідомленні.

В НАБУ нагадали, що фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Наразі екснардепа затримали в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

В НАБУ не уточнюють прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.

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За матеріалами: БізнесЦензор
 

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