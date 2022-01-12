Суд обязал Офис генпрокурора закрыть «дело Татарова» – ЦПК

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть дело о незаконных схемах с жильем для Национальной гвардии, по которому проходит заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"14 декабря 2021 года Шевченковский суд… обязал прокуроров… закрыть дело из-за того, что истекли сроки расследования", - говорится в сообщении ЦПК в "Телеграм-канале".

В ЦПК отмечают, что таким образом вместе с Татаровым привлечения к ответственности избегут застройщик Максим Микитась и эксперт Константин Дубонос.

"Произошло это накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он в свое время расследовал "дело Татарова"… Теперь прокуратура, скорее всего, прикроется решением суда, чтобы закрыть дело", - говорится в сообщении ЦПК.

Как сообщалось, Микитась был уведомлен о подозрении по этому делу 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года он пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность.

24 декабря Офис генерального прокурора передал расследование уголовного производства по подозрению Татарова из НАБУ в СБУ.

В НАБУ расценили передачу дела в СБУ как "беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро" со стороны Офиса генпрокурора.

САП вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн, однако впоследствии прокуроры в суде отозвали ходатайство об избрании Татарову меры пресечения.