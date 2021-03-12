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Микитась вышел из СИЗО
16:54 12.03.2021 |
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего главы государственной корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Украины Максима Микитася, освободив его из-под стражи.
Об этом сообщил адвокат Евгений Грушовец на своей странице в сети Facebook, опубликовав совместное фото с Микитасем.
"Официально! Решением Шевченковского районного суда Киева Максим Микитась освобожден из-под стражи. Несправедливая мера пресечения изменена!", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.
После этого в МВД появилось новое дело против Микитася: якобы, он заказал похищение столичного адвоката неизвестными, которых полиция нашла за несколько часов. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.
Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.
24 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов. Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.
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