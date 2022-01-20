Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединиться к НАТО, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий.

"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - сказал он.

Это, по словам американского президента, связано с тем, сколько Украине предстоит сделать в области демократии и "ряд других вещей, которые там происходят". Кроме того, он напомнил, что для вступления страны в НАТО нужна поддержка всех членов альянса.

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