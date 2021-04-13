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Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах
08:20 13.04.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США видят Украину в НАТО, то должны содействовать её будущему членству "не только на словах".
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал корреспондентам CNN во время визита на линию столкновения.
Зеленский отметил, что США является "хорошим другом" Украины, но президенту Джо Байдену "стоит делать больше" для сдерживания России и завершения конфликта.
По его словам, это могла бы быть большая поддержка оружием, финансированием на оборону и прежде всего поддержка для получения членства в НАТО, что позволило бы Украине рассчитывать на защиту в случае нападения.
"Если они [США] видят Украину в НАТО, то они должны говорить об этом прямо, и нужны шаги. Не только слова", - цитирует Зеленского CNN.
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Заявления о скором вступлении в Североатлантический альянс, озвученные президентом Украины, как в США, так и в Украине могут воспринимать всерьез. И они будут иметь два последствия - плохой и еще хуже
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что администрация Байдена поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но это решение зависит от целого Альянса.
Как сообщала "ЕвроПравда", в телефонном разговоре с Байденом президент Зеленский получил ответ на свой вопрос о членстве Украины в НАТО. Администрация Байдена считает, что реализация программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, является центральной для евроатлантических стремлений Украины.
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