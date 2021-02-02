«Байден, почему мы не в НАТО»: Чем обращение Зеленского к лидеру США угрожает Украине

Тарас Паньо / Depo.ua

Заявления о скором вступлении в Североатлантический альянс, озвученные президентом Украины, как в США, так и в Украине могут воспринимать всерьез. И они будут иметь два последствия - плохой и еще хуже.

Чиновники из политической команды действующего президента Украины любят провокационные высказывания относительно членства в НАТО.

То министр обороны Андрей Таран, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО в Украине, сообщит, что его ведомство "надеется увидеть план действий относительно членства Украины в НАТО уже на саммите Альянса в 2021 году". Не раньше и не позже, с армейской простотой и прямотой.

То и сам Владимир Александрович в заочной, но публичной форме задаст президенту США "очень простой вопрос" : "Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?".

Конечно, можно предположить, что интервью программе Axios происходило в очень демократичной и легкой форме, и нашего гаранта занесло. Если на то пошло, то не только в вопросе о НАТО.

Можно также напомнить неоднократно озвученные тезисы о том, что для вступления в НАТО нужно выполнить длинный список обязательств. В частности, в виде реформирования всего сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса, с чем сейчас в Украин, мягко говоря, проблемы. А также провести изменения в политической и экономической сферах - которые, в случае реализации, существенно увеличат обороноспособность страны.

Даже для предоставления Украине плана действий относительно членства в организации нужно обеспечить надлежащую дипломатическую поддержку со стороны всех без исключения членов организации, где Украину пока не горят желанием видеть - и не только "адвокаты Кремля". И это, пожалуй, все-таки задание для Банковой, а не для Байдена.

Еще, надеясь на поддержку американского лидера, наверное, надо сделать как-то так, чтобы Андрей Деркач, признанный в США агентом российского влияния еще при президенстве Трампа, перестал рассказывать на людных пресс-конференциях о "преступлениях коррумпированного Байдена" и занялся чем-то полезным. Вроде пошива рукавиц для военнослужащих украинских Вооруженных сил.

Впрочем, все это скучные и почти технические подробности, от которых наш президент, похоже, достаточно далек.

Но даже далекий от подробностей политик должен понимать простую вещь. Если призывать кого-либо сделать что-либо нереалистичное, это всегда будет иметь два результата. Что характерно, оба будут отрицательными. Первый будет заключаться в том, что подобные упреки могут испортить отношения между Зеленским и Байденом еще до того, как они должным образом начнут налаживаться. Поскольку лицо, которое просит невозможного, выглядит или инфантильным и не слишком умным типом, или провокатором. И, кроме того, невыполненные просьбы союзников - даже абсолютно нереалистичные - не лучшим образом влияют на рейтинг политика.

А второй результат будет заключаться в том, что и сам действующий президент Украины, и немало его избирателей, которые склонны к нереалистичным надеждам, получив от президента США ожидаемый отказ, разочаруются или в Байдене, или в НАТО, или и в том, и в другом. Что будет не лучшим геополитическим последствием для страны, где курс на вступление в альянс поддерживает не такое уж и мощное большинство. Следствием подобного разочарования с немалой вероятностью может стать очередной сеанс изменения геополитических приоритетов. Такие изменения происходят в Украине весьма болезненным образом.

У Зеленского уже было немало проблем в отношениях с западными СМИ. Которым он сначала рассказывал свои планы, а потом жаловался, когда журналисты фиксировали невыполнение этих планов и писали о его неудачах.

И сейчас президенту было бы хорошо понять, что несмотря на легкую и непринужденную атмосферу, интервью тому же Axios - это не театральная реприза. Это совокупность внешнеполитических заявлений, которые компилируют в сухие строки информационного брифинга и кладут на стол Байдену и Билнкену. И те, бедолаги, не понимают, что случилось с Владимиром Александровичем, который говорит то, что они вынуждены читать или слушать.