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Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
13:52 21.12.2021 |
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить очень четкую временную перспективу членства от НАТО в 2022 году.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время встречи с послами Украины в Гуте в Ивано-Франковской области 21 декабря.
"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи" , - сказал президент.
"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", - заявил Зеленский, выступая на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
Говоря о внешнеполитических целях, Зеленский сказал, что для их достижения украинская дипломатия должна стать быстрее.
"В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - сказал Зеленский.
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