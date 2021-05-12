Провалы Банковой и российские планы. О чем забыл рассказать Зеленский на форуме «Безопасность страны»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Старательно замалчивалось, что намерена предпринять Украина для получения ПДЧ, после того как стало известно, что Зеленский не получил приглашения на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня.

Отрыв от реальности - это можно назвать лейтмотивом форума «Украина 30. Безопасность страны». Тема безопасности для Украины главная, а в последние месяцы она вновь сильно обострилась. И этот форум, проведенный по инициативе Владимира Зеленского, по идее, должен был бы дать ответы на те вопросы, которые волнуют людей. Вместо этого ряд особенно злободневных вопросов на форуме проигнорировали и замолчали.

Почему нет санкций против России за ее паспорта в ОРДЛО?

Начался трехдневный форум с программного выступления Зеленского, который затем дал интервью представителям нескольких телеканалов. Выступление было посвящено стратегическим вопросам национальной безопасности Украины, интервью - теме войны на Донбассе. Зеленский поспешил рассказать украинцам, что за последние дни военная угроза уменьшилась. «Будем верить в то, что полномасштабной войны точно не будет», - сообщил он о своих планах. Но что будет дальше и какова стратегия Украины - не рассказал.

И это вызывает подозрения, что никакой стратегии нет. Например, возьмем вопрос выдачи российских паспортов в ОРДЛО. Эта проблема стала личным оскорблением Зеленскому от Путина. Напомним, Зеленский победил во втором туре президентских выборов 21 апреля 2019 г. И уже через пару дней, 24 апреля, Путин подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО Украины. Первые паспорта были выданы 14 июля 2019 г. Выдача документов производится в Ростовской области РФ. И сейчас власти РФ хвастаются, что они сумели осчастливить своими паспортами уже более полумиллиона жителей ОРДЛО.

Тут можно было бы высказать предположение, что у Банковой есть какой-то тайный план реагирования на эту проблему. И что Зеленский не стал рассказывать на форуме об этом плане по причине его секретности, а не по причине его отсутствия. Однако эта версия не выдерживает критики. Два года - более чем достаточный срок не только для написания плана, но и для предъявления обществу конкретных результатов.

В частности, мы знаем о санкциях, которые в 2014-м были объявлены против России нашими западными партнерами в наказание за оккупацию Крыма и затем за агрессию на Донбассе. Но Россия до сих пор так и не получила никаких санкций в наказание за выдачу своих паспортов в ОРДЛО. Это вопиющий провал Зеленского и его министра иностранных дел Кулебы.

У этого провала есть своя цена. Россия упивается своей безнаказанностью. 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы РФ. И уже объявлено, что в этом спектакле примут участие обладатели российских паспортов в ОРДЛО.

Полмиллиона якобы проголосовавших за «Единую Россию» в ОРДЛО нужны Путину как повод для смены статуса ОРДЛО. О такой перспективе стало известно не вчера, о ней эксперты говорят два года, с тех пор как Путин подписал свой указ. На форуме «Украина 30. Безопасность страны» замминистра реинтеграции Игорь Яременко вскользь упомянул, что, наверное, включение ОРДЛО в состав РФ маловероятно. Однако даже если так, есть другой вариант: объявление Россией об оказании прямой военной помощи фейковым республиками под предлогом «защиты проживающих там граждан РФ».

То есть Россия в какой-то «час Х» мгновенно заменит заезженную пластинку «Нас там нет» на другую - «Мы там есть для защиты российских граждан». И что будет после этого? Запад выскажет очередную «глубокую обеспокоенность»? Судя по всему, да, если Банковая и дальше будет игнорировать эту тему.

Когда НАТО даст Украине ПДЧ?

Также старательно замалчивался на форуме еще один конкретный вопрос стратегического характера: что намерена предпринять Украина для получения ПДЧ (Плана действий по членству), после того как стало известно, что Зеленский не получил приглашения на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня.

Избегать этого вопроса было трудно, поскольку курс Украины на вступление в НАТО был официально объявлен одной из главных тем первого дня форума. Тем не менее, это удалось и самому Зеленскому, и другим ораторам.

Выступая на форме, Зеленский упомянул, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. «Для этого предполагается достичь в максимально сжатые сроки достаточной совместимости Вооруженных Сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса и получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», - заявил он.

Судя по этому разъяснению, сначала предполагается достичь совместимости ВСУ с войсками стран НАТО, и только затем (когда-нибудь, через годы) Банковая надеется получить ПДЧ. Хотя на самом деле ПДЧ - это как раз инструмент, план действий, для того, чтобы побыстрее достичь совместимости ВСУ с войсками стран НАТО.

И после того, как Зеленского не пригласили на саммит НАТО, Банковая должна была бы сейчас демонстрировать сверхусилия для того, чтобы добиться ПДЧ. Ибо главное, конечно, не участие в саммите, а получение ПДЧ. Однако сейчас все идет к тому, что не будет ни участия в саммите, ни получения ПДЧ.

Почему провалено выполнение стратегического указа?

Также одной из главных тем первого дня форума была официально объявлена Стратегия национальной безопасности Украины. Этому документу уже почти восемь месяцев, он был утвержден указом Зеленского 14 сентября прошлого года. Как известно, тематические форумы «Украина 30» начали проводиться по инициативе Зеленского еще с февраля, и вся эта серия форумов задумана Банковой как прелюдия к празднованию 30-летия Независимости Украины. Тогда же, еще в феврале, был составлен план форумов, и дата проведения нынешнего форума, на тему нацбезопасности, была специально подобрана так, чтобы хватило времени для подготовки мощной пиар-акции.

В упомянутом стратегическом указе Зеленский поручил Кабмину и другим органам в шестимесячный срок разработать и внести в СНБО или самостоятельно утвердить 15 стратегических документов. Вот их перечень:

* Стратегия человеческого развития;

* Стратегия военной безопасности Украины;

* Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины;

* Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

* Стратегия экономической безопасности;

* Стратегия биобезопасности и биологической защиты;

* Стратегия информационной безопасности;

* Стратегия кибербезопасности Украины;

* Стратегия внешнеполитической деятельности;

* Стратегия обеспечения государственной безопасности;

* Национальная разведывательная программа;

* Стратегия энергетической безопасности;

* Стратегия экологической безопасности и адаптации к изменению климата;

* Стратегия интегрированного управления границами;

* Стратегия продовольственной безопасности.

Шестимесячный срок миновал 14 марта. К началу форума «Украина 30. Безопасность страны» все эти 15 стратегических документов уже должны были быть утверждены и вступить в силу. И власть должна была блистать на форуме этими сокровищами стратегической мысли.

Однако вместо этого случился конфуз. Из 15 документов принят только один - 25 марта указом Зеленского утверждена Стратегия военной безопасности Украины. Этот документ знаменит тем, что одновременно с его принятием Зеленский отменил Военную доктрину 2015 года с конкретными направлениями евроатлантической интеграции. Новая Стратегия военной безопасности не снискала одобрительных отзывов от наших западных партнеров - США, Великобритании, ЕС и НАТО.

Так что на форуме предпочли не хвастаться этим документом. Зеленский вообще его не упомянул.

Вместо этого он сообщил, что завершается разработка Концепции национальной системы устойчивости, которая предусматривает обеспечение базовых требований НАТО. «Мы завершаем разработку других документов стратегического планирования, в частности энергетической, информационной, экологической, экономической, внешнеполитической и кибербезопасности Украины», - добавил он.

То есть вместо того, чтобы отрапортовать народу об успешном выполнении своего стратегического указа восьмимесячной давности, Зеленский рассказывал на форуме о документах, которые будут приняты когда-нибудь в будущем.

Тут вот какая опасность. Если публично объявленные президентские указы не выполняются в срок, а Зеленский стыдливо делает вид, что все в порядке, так и надо, молодцы, то и все эти стратегии, когда они все же будут приняты, тоже наверняка не будут выполняться, а будут благополучно забыты. Ибо вся их ценность для Банковой, похоже, лишь в том, чтобы предъявить их как свое грандиозное достижение в День Независимости.