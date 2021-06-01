План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз

Юрий Вишневский / Деловая столица

Владимир Зеленский дал довольно-таки скандальное интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Скандальное как по форме, так и по содержанию.

Итак, нынешний президент Украины рассказал (причем по собственной инициативе, его об этом не спрашивали), о чем бы он хотел поговорить с Джо Байденом. Это весьма оригинальный способ общаться с президентом США - через немецкую газету.

Так вот, поговорить он с ним хотел бы, как выразился сам Зеленский, о плане «Б», который должен заменить собой вступление Украины в НАТО. Подчеркнем, что это не спонтанная придумка, которая пришла ему в голову во время интервью. Это именно план, который на Банковой уже, оказывается, проработан. И Зеленский не просто намерен обсуждать этот план с Байденом, но и объявил о своем намерении во всеуслышание.

Почему Зеленский спешит

Впрочем, самое главное даже не в том, что это прозвучало как ультиматум или, скажем мягче, настойчивое требование Киева к Вашингтону. Самое главное в том, когда это прозвучало: менее чем за две недели до поездки Байдена в Европу. 11-13 июня на юге Англии должен пройти саммит Большой семерки (G7), затем 14 июня в Брюсселе запланирован саммит НАТО, а далее анонсирована встреча Байдена с Путиным 15-16 июня в Женеве.

То есть этот план «Б» подготовлен не для того, чтобы его долго согласовывали по дипломатическим каналам. А для того, чтобы Байден уже в ближайшее время обсудил его на высшем уровне с партнерами по G7, затем с партнерами по НАТО и затем с Путиным.

Хоть это и совершенно очевидно, но все же на всякий случай уточним: Зеленский сделал это, совершенно не посоветовавшись о своем плане с народом, гражданским обществом, парламентом. Просто поставил всех перед фактом.

В чем суть плана «Б» для Байдена

Итак, что же Зеленский сказал о плане «Б». Цитируем перевод интервью, помещенный на официальном сайте президента Украины. Сначала Зеленский сам себе задал вопрос: «Видим ли мы альтернативу Альянсу?» И дальше сказал: «Я могу ответить. Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это действительно может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас пребывает Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с Президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата».

Тут журналистам немецкой газеты, конечно же, захотелось уточнить: «Это план до того, как Украина станет членом НАТО, или это альтернативный план?» Это действительно очень важный вопрос. И ответ Зеленского очень важен. Сначала он сказал, что это «план Б» на тот период, пока Украину не взяли в НАТО: «Это план до того. Почему? Потому что этот план - он говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня делаем - это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии. То есть это такой план "Б", который очень быстр, чтобы выйти из коллапса, в котором все находятся».

Однако в следующих своих фразах он уточнил, что этот «план Б» может быть и альтернативой приему Украины в НАТО. «Это вопрос диалога с большими политическими игроками. Это может быть быстрый план относительно членства Украины в НАТО или в качестве альтернативы. Мы можем говорить об этом, мы понимаем европейские страны, которые опасаются нашего членства в Альянсе. Но мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции из России. А это кое-кто из европейцев хочет сделать».

Тут журналистам газеты снова захотелось уточнить: «Это должно включать и определенные гарантии военного характера?» Зеленский ответил однозначно: «Конечно. И гарантии военного характера, и энергетическую безопасность, и все остальное».

Нетрудно понять, почему этот вопрос взволновал немецких журналистов. Из того, что рассказал Зеленский, можно было понять, что Киев предлагает Евросоюзу и США взять на себя обязательства (более серьезные, чем в Будапештском меморандуме) обеспечить безопасность Украины до или даже вместо приема Украины в состав НАТО. Немецкие журналисты настолько не поверили своим ушам, что решили переспросить: что, Киев хочет, чтобы Евросоюз и США дали ему гарантии военного характера? А Зеленский жизнерадостно: да, и военную безопасность, и энергетическую, и любую другую, и все это за бесплатно.

Напомним, что членство в НАТО означает для Украины очень серьезные требования. А если нет членства - то нет и никаких обязательств со стороны Украины.

Впрочем, немцы могут расслабиться. Евросоюз (в отличие от НАТО) - это не военный блок, у него нет коллективных вооруженных сил, как нет и совместного военного командования, поэтому никаких военных гарантий Украине он не может дать в принципе. Фактически требование Зеленского о военных гарантиях (до или вместо приема Украины в НАТО) обращено исключительно к Байдену. И вот как раз этот вопрос не фантастический. Это вопрос вполне реалистичный - о предоставлении Украине статуса MNNA (Major non-NATO ally) - основного союзника США вне НАТО. И для этого достаточно личного решения Байдена.

Чем Зеленский готов торговаться

Остается загадкой, кто именно был инициатором этого интервью: действительно ли редакции Frankfurter Allgemeine Zeitung захотелось поспрашивать президента Украины о российской угрозе или же это Банковая искала европейскую площадку, на которой можно было бы разместить предложения Зеленского к Байдену.

В любом случае эти предложения адресованы не только Байдену, но и Путину. Фактически Зеленский дал понять, что он готов торговаться евроатлантическими и европейскими перспективами Украины.

Никогда еще за два года своего президентства Зеленский не высказывался столь пренебрежительно о НАТО и Евросоюзе. Он назвал их «хрупкими конструкциями».

«Если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну - члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?» - бросил он обвинение в адрес НАТО. Причем, следует признать, обвинение совершенно голословное. Он не привел никаких фактов, чтобы «все страны НАТО» официально боялись или отказывались защищать кого-либо из членов Альянса от агрессии извне. Таких фактов попросту нет. И нет именно потому, что нападать на членов НАТО боится любой агрессор.

Дальше Зеленский указал на разногласия внутри Альянса по украинскому вопросу и тут же перешел к критике Евросоюза. «Если в НАТО часть стран хочет видеть Украину в Альянсе, а несколько стран, которые в хороших отношениях с Россией, - не хотят Украины в НАТО, то опять вопрос к этой конструкции - такая ли она сильная и мощная? Я считаю, что это хрупкость этой конструкции. И проведите параллель с Европейским Союзом, где эта хрупкость уже показала результаты. Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не "арочная" конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыплется».

Известно, что Евросоюз - это дом, который построили совместно Германия и Франция. Понятно, что участие других партнеров тоже важно, но без немецко-французского тандема этот проект попросту не возник бы. И вот Зеленский решил рассказать немцам, что построенный ими дом - это «хрупкая конструкция», «которая сыплется». И обосновал свое мнение тем, что англичане, которые присоединились к проекту, когда он уже был реализован, передумали в нем участвовать.

Дело даже не в том, что это крайне невежливо - хаять тот дом, куда мы сами просимся, чтобы нас пустили. Еще хуже то, что эти слова трудно расценить иначе как сигнал о готовности Киева продать свою европейскую перспективу. Продать, по-видимому, за некие обещания от Путина.

Кто автор плана «Б»?

После всего сказанного, наверное, уже неудивительно, что Зеленский раскрыл нашим западным партнерам глубокий конфликт внутри своей команды. А именно - конфликт между руководителем ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В своем интервью Зеленский - совершенно нечаянно - продемонстрировал, что он хорошо слышит Ермака, но плохо слышит Кулебу. Наверное, именно Ермак и придумал Зеленскому «план Б» для Байдена.

Известно, что Ермак принимает участие в переговорах в Нормандском формате на уровне советников. И вот Зеленский в интервью немцам рассказал: «На последнем заседании советников лидеров стран "Нормандской четверки", где Россию представлял господин Дмитрий Козак, он спросил у наших европейских партнеров, является ли РФ стороной конфликта. Представители Германии и Франции прямо не ответили, что Россия является стороной конфликта. Они снова включили такую "осторожную" дипломатию, с которой Украина не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем. Это пример того, как все происходит». И далее, исходя из этого одного примера, который, наверное, имел место, Зеленский обобщил: «А вы меня спрашиваете о НАТО, что кто-то боится присоединиться, об армии, о войне. Но даже на уровне того, чтобы признать Россию стороной конфликта, все боятся».

А вот это последнее заявление - это или ложь, или некомпетентность. Скорее, последнее. Если бы Зеленский перед интервью проконсультировался у Кулебы, то услышал бы, что не далее как 18 марта министры иностранных дел стран G7 и высокий представитель Евросоюза подписали заявление, в котором осудили «продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости». «Мы также решительно выступаем против продолжающейся дестабилизации Украины Россией, особенно российских действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в пренебрежение своими обязательствами, взятыми в рамках Минских соглашений. Полная имплементация Минских соглашений - это путь к достижению мира. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником».

Итак, министры иностранных дел стран G7 и высокий представитель ЕС четко обозначили свою позицию: «Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником». Но Зеленский об этом не знает (или делает вид, что не знает). А знает он то, что рассказал ему Ермак - как немецкий советник (второстепенный персонаж в системе власти в ФРГ) постеснялся назвать Россию стороной конфликта. И на основании этого факта Зеленский заявил немецкой газете, что «все боятся признать Россию стороной конфликта», вопреки публичному заявлению глав дипломатии стран G7 и ЕС.

Так вот, после таких слов Зеленского главы дипломатии стран G7 и ЕС могут уже и не захотеть публично выражать поддержку Украине. В самом деле, зачем, если Зеленский больше верит молчанию какого-то немецкого чиновника на каких-то консультациях.

Впрочем, не будем спешить с выводами. У этой истории еще будет продолжение. Какое именно - мы узнаем после европейского турне Джо Байдена.

