Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів

16:36 20.12.2023 |

Транспорт

 

Volkswagen Group, яка володіє Audi, Porsche та багатьма іншими автобрендами, виконала те, що вже зробили майже всі автовиробники: оголосила про намір прийняти стандарт зарядки електромобілів Tesla.

VW заявила, що «вивчає рішення щодо адаптерів», щоб його нинішні власники електромобілів могли отримати доступ до мережі Supercharger від Tesla, і очікує, що вже до 2025 року буде що впровадити. Того ж року нові електромобілі VW сходитимуть з конвеєра з вбудованим зарядним портом Tesla. Загалом, VW заявляє, що ця угода надасть його клієнтам доступ до 15 000 пунктів зарядки Supercharger у Північній Америці, передає The Verge.

У листопаді 2022 року Tesla оголосила, що перейменовує свою технологію зарядки на Північноамериканський стандарт зарядки (NACS) і відкриває її для інших автовиробників. Першим доєдналася Ford, потім GM, а потім і всі інші. Volkswagen Group, один з найбільших світових автовиробників, що об'єднує такі бренди, як Audi, Bentley, Bugatti, Porsche і Lamborghini, залишався осторонь протягом усього цього часу. Навіть коли на заклик про стандартизацію відгукнулися BMW, Mini та Mercedes-Benz.

До цього зарядні пристрої Tesla були ексклюзивними для власників Tesla. Фактично, це був один з основних пунктів продажу Tesla: постійна, ексклюзивна та швидка зарядка електромобілів. Але це почало змінюватися кілька років тому, коли компанія почала пропонувати доступ електромобілям інших виробників - спочатку в Європі, а потім у США після того, як адміністрація Байдена заявила, що це буде необхідною умовою для використання частини з 7,5 млрд доларів на зарядки для електромобілів, передбачених у законі про інфраструктуру.

Мережа Supercharger від Tesla широко визнана як така, що перевершує багато сторонніх зарядних станцій для електромобілів, більшість з яких оснащені штекерами CCS і менш поширеним стандартом зарядки CHAdeMO. Компанія заявляє, що має 45 000 Supercharger по всьому світу, 12 000 з яких розташовані в США.

Коли VW перестала пручатися, Tesla може зосередити всю свою увагу на останньому «ухилянті» - концерну Stellantis, яка володіє такими брендами, як Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot, Fiat тощо.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Volkswagen, Porsche, Audi, Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5516
  0,2311
 0,62
EUR
 1
 41,0664
  0,1445
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2835  0,10 0,28 37,8359  0,11 0,29
EUR 40,5894  0,14 0,35 41,4512  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4950  0,16 0,44 37,5100  0,16 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес