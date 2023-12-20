Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів

Volkswagen Group, яка володіє Audi, Porsche та багатьма іншими автобрендами, виконала те, що вже зробили майже всі автовиробники: оголосила про намір прийняти стандарт зарядки електромобілів Tesla.

VW заявила, що «вивчає рішення щодо адаптерів», щоб його нинішні власники електромобілів могли отримати доступ до мережі Supercharger від Tesla, і очікує, що вже до 2025 року буде що впровадити. Того ж року нові електромобілі VW сходитимуть з конвеєра з вбудованим зарядним портом Tesla. Загалом, VW заявляє, що ця угода надасть його клієнтам доступ до 15 000 пунктів зарядки Supercharger у Північній Америці, передає The Verge.

У листопаді 2022 року Tesla оголосила, що перейменовує свою технологію зарядки на Північноамериканський стандарт зарядки (NACS) і відкриває її для інших автовиробників. Першим доєдналася Ford, потім GM, а потім і всі інші. Volkswagen Group, один з найбільших світових автовиробників, що об'єднує такі бренди, як Audi, Bentley, Bugatti, Porsche і Lamborghini, залишався осторонь протягом усього цього часу. Навіть коли на заклик про стандартизацію відгукнулися BMW, Mini та Mercedes-Benz.

До цього зарядні пристрої Tesla були ексклюзивними для власників Tesla. Фактично, це був один з основних пунктів продажу Tesla: постійна, ексклюзивна та швидка зарядка електромобілів. Але це почало змінюватися кілька років тому, коли компанія почала пропонувати доступ електромобілям інших виробників - спочатку в Європі, а потім у США після того, як адміністрація Байдена заявила, що це буде необхідною умовою для використання частини з 7,5 млрд доларів на зарядки для електромобілів, передбачених у законі про інфраструктуру.

Мережа Supercharger від Tesla широко визнана як така, що перевершує багато сторонніх зарядних станцій для електромобілів, більшість з яких оснащені штекерами CCS і менш поширеним стандартом зарядки CHAdeMO. Компанія заявляє, що має 45 000 Supercharger по всьому світу, 12 000 з яких розташовані в США.

Коли VW перестала пручатися, Tesla може зосередити всю свою увагу на останньому «ухилянті» - концерну Stellantis, яка володіє такими брендами, як Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot, Fiat тощо.