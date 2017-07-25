Финансовые новости
- |
- 25.07.17
- |
- 12:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
5 главных вопросов о новом автомобильном скандале в Германии
20:23 24.07.2017 |
Первым сообщение о якобы имевшем место картельном сговоре в немецком автомобилестроении опубликовал журнал Der Spiegel. 21 июля онлайн-версия издания сообщила, что в сговоре участвовала вся пятерка ведущих производителей автомобилей в Германии: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. Предположительно, свыше двухсот их сотрудников с 90-х годов проводили регулярные тайные встречи. В итоге автомобилестроители, как написал Der Spiegel, поддерживали цены на свою продукцию на завышенном уровне - и одновременно занижали закупочные цены у поставщиков.
О чем был сговор?
Конкретных примеров пока мало. Есть информация, что на тайных встречах обсуждались технические детали - коробки передач и механизмы крыши для кабриолетов. Есть также сведения, что в результате сговора автопроизводители договорились о размерах бака для AdBlue - жидкого реагента для очистки выхлопов дизельных двигателей. Якобы на тайных встречах было решено оснащать машины только баками небольшого размера, так как монтаж более крупных был сложен и удорожал производство.
Но в результате использования небольшого бака автомобили в какой-то момент перестали отвечать растущим экологическим требованиям - и автоконцернам не оставалось ничего другого, как начать махинации с результатами тестов выхлопных газов. Газовый скандал, который разразился по этому поводу в сентябре 2015 года вокруг машин марки Volkswagen, получил название "дизельгейт" и стал самым сильным ударом по репутации немецкого автопрома в этом веке.
Впрочем, никаких доказательств ни по AdBlue, ни по другим темам пока не предъявлено - в связи с чем в адрес Der Spiegel уже раздаются обвинения в слишком поспешных выводах. Факт картельного сговора пока не доказан.
Чем плох картельный сговор?
Картелем или картельным сговором называют соглашение нескольких фирм, юридически и экономически независимых друг от друга, с определенной целью - например, повлиять на ценообразование или поделить между собой рынок. В Европейском Союзе картели запрещены антимонопольным законодательством, так как нарушают работу рыночных механизмов, являющихся мотором современной западной экономики.
Кроме того, картельные сговоры ведут к нарушению прав потребителей. Так, глава германского антимонопольного ведомства Клаус Мюллер (Klaus Müller) уже предположил, что в результате обсуждаемого сейчас в стране возможного сговора многие покупатели машин уже заплатили "завышенную цену".
Кто и как расследует картельные соглашения?
В Германии картельные сговоры находятся в ведении Федерального антимонопольного ведомства (Bundeskartellamt). Так как расследования подобных дел крайне сложны, то основным методом получения информации являются сообщения от непосредственных участников тайных соглашений - в том числе, сообщения анонимные. Их прием осуществляется среди прочего через сайт ведомства.
Информаторы Bundeskartellamt могут быть освобождены от ответственности за участие в сговоре. По итогам расследований ведомство налагает высокие штрафы на компании, участвовавшие в картеле. Исключение из этого правила может быть сделано в том случае, если фигурант дела сам сообщил в ведомство о сговоре.
Что значит автомобилестроение для ФРГ?
Пятерка лидирующих автопроизводителей, предположительно участвовавших в картельном сговоре, имеет в Германии суммарную долю рынка в 43,5%. Таковы данные статистической службы Statista на основании продаж новых машин в июне 2017 года. В целом же автомобилестроение по объемам выручки является ведущей отраслью промышленности ФРГ: в 2016 году ее оборот составил 405 млрд евро. Это примерно 23% всего оборота промышленности страны. Значительную часть выручки (около 70%) генерируют поставщики комплектующих, обычно средние и малые предприятия.
Всего непосредственно в немецкой автоиндустрии работают около 1300 компаний, общее число сотрудников которых составляет 800 тысяч человек. Впрочем, на самом деле от отрасли зависит намного больше фирм и людей, так как огромное количество комплектующих и сырья закупают на предприятиях химической и легкой промышленности, а также у производителей электроники и машиностроения. Не говоря уже о том, что от автомобилестроения зависят множество автосалонов, мастерских и бензоколонок.
Автомобили также являются лидирующим продуктом немецкого экспорта. Три четверти машин, произведенных в ФРГ, вывозится и продается за пределами страны - что в 2016 году составило 4,4 млн штук.
Какие возможные последствия скандала?
В Volkswagen на среду, 26 июля, уже назначено экстренное заседание наблюдательного совета. В BMW обвинения, опубликованные Der Spiegel, опровергли. В компании Daimler пока воздерживаются от комментариев.
На франкфуртской бирже курсы акций автомобильных компаний резко упали - и, как предсказывают аналитики немецкого DZ Bank, это еще не конец снижения. Если обвинения подтвердятся, то картельный сговор станет еще одним серьезным ударом по имиджу немецкого автомобилестроения.
Как отметил известный в Германии автомобильный эксперт Фердинанд Дуденхёфер (Ferdinand Dudenhöffer), "автомобилестроители и инженеры, конечно, обмениваются друг с другом информацией по поводу технологий. Но если они договорились о том, как обходить экологические нормы, то и для немецкой автомобильной индустрии, и для политиков в Берлине и Брюсселе это будет катастрофой, настоящим тектоническим сдвигом".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Молдова меняет избирательную систему
|Спецпредставитель США Волкер поддерживает предоставление Украине оборонительного вооружения
|"Роснефть" увязла в венесуэльской тяжелой нефти
|Почему Наливайченко ушел от Тимошенко к "сбитым летчикам" Саакашвили
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|5 главных вопросов о новом автомобильном скандале в Германии
|Microsoft отказывается от графического редактора Paint
|15 самых влиятельных людей в сфере IT
|На Tech World 2017 показали концепт сгибающегося планшета Lenovo Folio
|Компания Mitsubishi скрестила минивэн с кроссовером
|Ford выяснил, что китайцам не нравится запах нового автомобиля
Это интересно
|2 крупнейшие торговые площадки даркнета прекратили существование
|Мешок с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн
|IEEE предлагает стандартизовать этические аспекты ИИ
|Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?
|Новые iPhone получат лазерную автофокусировку
|15 признаков того, что вам недоплачивают
|Новый Nissan Leaf научится тормозить педалью газа