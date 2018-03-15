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НБУ проведет стресс-тестирование 25 банков в 2018
10:43 15.03.2018 |
Национальный банк проведет стресс-тестирование 25 банков в 2018 году.
Об этом говорится в материалах регулятора, передают Українські Новини.
НБУ обнародовал методологию, согласно которой в текущем году будет осуществляться оценка деятельности банков.
Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов: проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам; экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка; оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза обменного курса.
Прогноз изменения обменного курса, заложенный в базовый сценарий, основан на данных консенсус-прогноза.
Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.
Соответственно, использованные для него макроэкономические показатели не являются прогнозом Национального банка.
Объектами стресс-тестирования станут 25 банков.
Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц.
На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора.
В соответствии с указанными критериями, в 2018 году это такие банки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Альфа-банк(Украина), Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, "Пивденный", Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, ПроКредит Банк, Кредобанк, ВТБ Банк, "Кредит Днепр", Мегабанк, "Восток", А-Банк, Идея Банк, Universal Bank и Банк Инвестиций и Сбережений.
Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.
Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.
Как сообщали Українські Новини, введение в Украине ежегодной оценки устойчивости банков закреплено постановлением правления НБУ №141 от 22 декабря 2017 года.
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