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Програма «єОселя» надала 151 доступну іпотеку за тиждень
За минулий тиждень у межах програми доступної іпотеки єОселя українці оформили 151 кредит на загальну суму 308,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Кредити під 3% отримали:
Кредити під 7% отримали:
Найбільшу кількість кредитів минулого тижня видали у Київській області ‒ 36, у Києві ‒ 34, а також у Львівській області ‒ 10.
За типом нерухомості 89 кредитів було оформлено на житло первинного ринку. Із них 34 ‒ на квартири в будинках, що перебувають на стадії будівництва. Ще 62 кредити спрямували на придбання житла на вторинному ринку.
З початку 2026 року за програмою "єОселя" українці вже отримали 4412 кредитів на загальну суму 8,6 млрд грн. За весь період дії програми 27 024 родини оформили житлові кредити на 47,5 млрд грн.
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