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АНАЛІТИКА

Програма «єОселя» надала 151 доступну іпотеку за тиждень

12:53 07.07.2026 |

Економіка, Україна

За минулий тиждень у межах програми доступної іпотеки єОселя українці оформили 151 кредит на загальну суму 308,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кредити під 3% отримали:

  • 66 військовослужбовців і представників сектору безпеки;
  • 8 педагогів;
  • 6 медичних працівників;
  • 3 науковці.

    • Кредити під 7% отримали:

  • 42 українці, які не мають власного житла;
  • 25 внутрішньо переміщених осіб;
  • 1 ветеран.

    • Найбільшу кількість кредитів минулого тижня видали у Київській області ‒ 36, у Києві ‒ 34, а також у Львівській області ‒ 10.

    За типом нерухомості 89 кредитів було оформлено на житло первинного ринку. Із них 34 ‒ на квартири в будинках, що перебувають на стадії будівництва. Ще 62 кредити спрямували на придбання житла на вторинному ринку.

    З початку 2026 року за програмою "єОселя" українці вже отримали 4412 кредитів на загальну суму 8,6 млрд грн. За весь період дії програми 27 024 родини оформили житлові кредити на 47,5 млрд грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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