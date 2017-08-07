Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет

Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.

Повышение производительности труда в одной отрасли освобождает ресурсы и рабочих для других отраслей промышленности. Рост производительности означает рост реальной заработной платы, поэтому спрос на товары и услуги также будет расти.

Профессор Билунд недавно привел ряд утверждений, которые применимы к истолкованию закона Сэя:

- производство предшествует потреблению,

- спрос определяет предложение,

- один спрос на продукцию на рынке ограничен одним предложением,

- производство направлено на облегчение потребления,

- ваше предложение для удовлетворения потребностей других приводит к вашему спросу на продукцию других,

- на рынке не может быть перепроизводства.

То, что не относится к закону Сэя:

- производство создает собственный спрос,

- совокупное предложение (всегда) равно совокупному спросу,

- в экономике всегда наблюдается полная занятость,

- производство не может превышать потребление любого товара.

Закон Сэя должен снизить опасения в отношении роботов, которые возьмут на себя все рабочие процессы. Производители будут использовать только автоматизированные технологии производства, если это будет более продуктивно и выгодно, чем использование трудоемкой технологии. Как показывает закон Сэя, это означает, что более эффективные производители смогут покупать больше товаров на рынке. Никогда не будет "груды ценных товаров", которыми никто не воспользуется.

Роботофобов пугает неравенство в доходах: все жадные капиталисты будут использовать преимущества повышенной производительности автоматизированных методов и увольнять всех своих сотрудников. Безработица будет расти, поскольку закончатся рабочие места для людей.

Этот страх не обоснован по трем причинам.

Прежде всего как эти жадные капиталисты могут заработать все свои деньги без большой массы потребителей, которые смогут покупать продукцию?

Во-вторых, рабочие места всегда будут, потому что человеческие потребности безграничны, разнообразны и постоянно меняются, но производство любого товара всегда требует труда и предприимчивого подхода, поэтому люди никогда не будут лишними.

В-третьих, закон Сэя подразумевает, что рентабельность производства всех других товаров вырастет после технологического прогресса в производстве одного товара. Реальная заработная плата может вырасти, потому что жадные капиталисты, использующие роботов, увеличат потребности в других товарах.

Случай со сказочным роботом

Представим, что на острове есть три человека: Джо, Марк и Патрик. Все они производят кокосы и ягоды. Но у них есть свои сравнительные преимущества и предпочтения в отношении этих товаров.

Патрик предпочитает стабильную поставку кокосов и ягод каждую неделю. Поэтому он заключил сделку с Джо, чтобы Джо платил ему определенную заработную плату в кокосах и ягодах каждую неделю в обмен на то, что Патрик будет помогать Джо собирать кокосы.

Если у них будет продуктивная неделя, Джо сможет получить дополнительные кокосы и, возможно, обменять их на ягоды с Марком. Если у них будет менее продуктивная неделя, то Патрик все же получит определенную заработную плату, а Джо пострадает.

В среднем Джо и Патрик производят 50 кокосов в неделю. В обмен на свой труд Патрик получает 10 кокосов и 5 кварт ягод каждую неделю от Джо.

Марк производит ягоды самостоятельно. Он производит около 30 кварт ягод каждую неделю. Джо и Марк обычно торгуют 20 кокосами за 15 кварт ягод. Джо нужны некоторые из этих ягод, чтобы заплатить Патрику, а некоторые из них для себя, потому что он также любит ягоды.

В общем, в течение недели Джо и Патрик производят 50 кокосов, а Марк производит 30 кварт ягод. Джо заканчивает неделю с 20 кокосами и 10 квартами ягод, Патрик - с 10 кокосами и 5 квартами ягод, и Марк - с 20 кокосами и 15 квартами ягод.

А однажды ночью сказочный робот посещает остров и дарит Джо Патрика 9000 - робота, который полностью вытесняет Патрика с работы. С роботом Джо теперь может производить 100 кокосов в неделю без Патрика.

Что делать Патрику? Есть 2 варианта:

* теперь, когда на острове много кокосов, он может пойти работать на Марка и собирать ягоды в рамках аналогичной сделки с Джо;

* Патрик может отправиться на пляж и начать ловить рыбу, надеясь, что Джо и Марк ее купят.

Хотя эти варианты не лучший выбор для Патрика до посещения сказочного робота, теперь они отличные варианты именно потому, что производительность Джо выросла. Повышенная производительность Джо не просто означает, что он богаче с точки зрения количества кокосов, но его потребность в ягодах и новых товарах, таких как рыба, также возрастает (закон Сэя), что означает, что рентабельность производства всех других товаров, которые нравятся Джо, также увеличивается!

Вариант 1

Если Патрик выберет вариант 1 и пойдет на работу к Марку, то совокупное производство ягод и кокосов вырастет. Предполагая, что производство ягод не увеличится настолько же, насколько производство кокосов, цена кокоса по сравнению с ценой ягод снизится, то есть Марк сможет купить гораздо больше кокосов, чем раньше.

Предположим, Патрик добавляет 15 кварт ягод в неделю к производству Марка. Джо и Марк соглашались торговать 40 кокосами за 20 кварт ягод, поэтому Джо заканчивает с 60 кокосами и 20 квартами ягод. Марк может заплатить Патрику до 19 кокосов и 9 кварт ягод и по-прежнему будет богаче по сравнению с Джо, который получил своего Патрика 9000.

Если Марк решит отказаться от предложения Патрика работать на него, тогда Патрик может выбрать вариант 2 - ловля рыбы. Это связано с большей неопределенностью, чем то, к чему привык Патрик, но он ожидает, что поставка дополнительной еды будет стоить того. Предположим, что Патрик может производить только 5 рыб в неделю.

Джо, который практически плавает в кокосах, платит Патрику 20 кокосов за 1 рыбу. Марк, который в восторге от большего разнообразия в своем рационе и даже предпочитает рыбу, платит Патрику 10 кварт ягод за 2 рыбы. Джо и Марк также продают некоторое количество кокосов и ягод.

В конце концов, Патрик получает 20 кокосов, 10 кварт ягод и 2 рыбы в неделю. Джо получает 50 кокосов, 15 кварт ягод и 1 рыбу в неделю. Марк получает 30 кокосов, 5 кварт ягод и 2 рыбы в неделю. Все переходят на новую диету.

Новая технология заставила Патрика найти новый способ сохранить свое рабочее место. Эти новые рабочие места были не лучшим выбором, пока не появился сказочный робот, иначе Патрик перешел бы к ним раньше. Но только потому, что они не были оптимальными до появления робота, это не значит, что они не являются оптимальными после появления робота. Экономика острова резко изменилась с появлением робота, так что совокупное производство (и, следовательно, потребление) может увеличиться для всех.

Повышенная производительность Джо привела к более удачным сделкам и для всех остальных.

И один крайне нереалистичный аспект этой сказки - робот. К сожалению, сказочных роботов не существует. Новые технологии должны претворяться в жизнь человеческим трудом и природными ресурсами с помощью средств производства, которые также должны производиться с использованием человеческого труда и природных ресурсов.

Кроме того, работа новых машин должна поддерживаться, ремонтироваться, они должны заправляться топливом - все это невозможно без человеческого труда. Таким образом, сценарий лишь усложняется, после того как труд перекладывается на плечи робота, но при этом сохраняется необходимость поддерживать его работу. Тем не менее, мы видим, что вся экономика, включая человека Патрика, выигрывает в результате появления Нового робота.

Этот сценарий выделяет три важных момента:

* Производство должно предшествовать потреблению даже для товаров, которые вы не производите (закон Сэя). Чтобы Марк потреблял кокосы или рыбу, он должен поставлять ягоды на рынок. Чтобы Джо потреблял ягоды или рыбу, он должен поставлять кокосы на рынок. Патрик производил рыбу, чтобы он мог также наслаждаться кокосами и ягодами.

* Изоляция не была выбором Патрика. Из-за закона об ассоциации (тема, не обсуждаемая здесь, но тем не менее важная) Патрик всегда может участвовать в разделении труда и получении выгоды, даже после того, как он был вытеснен с рабочего места благодаря приходу робота.

* Работа никогда не закончится, потому что никогда не закончатся человеческие желания. Даже если бы у наших трех островных жителей были все кокосы и ягоды, которые они могли съесть, до того как прилетел робот, Патрик смог удовлетворить дополнительные нужды, произведя совершенно новый товар - рыбу. В реальном мире новые технологии часто прокладывают путь к появлению совершенно новых, совершенно не связанных с ними товаров, для процветания целой экономики.

Ганс Рослинг прекрасно объяснил, как появление стиральной машины позволило женщинам и их семьям выбраться из нищеты:

"Моя мать объяснила волшебство, связанное с появлением этой машины в самый первый день. Она сказала: "Теперь, Ганс, мы загрузили все белье в машину. Она выполнит работу. А мы можем пойти в библиотеку".

Благодаря тому, что появились стиральные машины, появилась и возможность больше времени тратить на другие дела. Например, мама смогла больше читать мне детских книг. Я смог выучить алфавит, научиться читать и впоследствии сделать карьеру профессора, и во многом это потому, что у мамы было больше времени на то, чтобы читать для меня.

Она и сама смогла больше читать, смогла изучить английский язык. И она читала много романов, столько разных романов. Мы действительно любили эту машину.

Мы говорили: "Спасибо, индустриализация. Спасибо, сталелитейный завод. Спасибо, электростанция. И спасибо химической промышленности, которая дала нам время, чтобы читать книги".

Аналогичным образом Патрик 9000, производитель кокосов, сделал добычу рыбы выгодной. Действительно, когда мы смотрим на индустриальную революцию и компьютерную революцию, мы не просто видим увеличение производства уже существующих товаров. Мы видим, что существующие товары растут по количеству и качеству.

Мы видим новые потребительские товары и совершенно новые отрасли промышленности, предоставляющие огромные возможности для рынка занятости и будущих успехов в уровне жизни каждого.