Нормативы к началу февраля нарушал 21 украинский банк – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали Мегабанк (89,41%), Банк инвестиций и сбережений (83,79%), Первый инвестиционный банк (73,86%), "Юнекс Банк" (33,72%), ПУМБ (31,93%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 5%) нарушали Ощадбанк (112,3522%), ПриватБанк (86,4763%), Проминвестбанк (84,5997%), Индустриалбанк (22,0565%), Банк инвестиций и сбережений (9,5312%),"БТА Банк (9,2008%), банк "Пивденный" (8,5432%), ОТП Банк (7,8269%), "Банк 3/4" (7,5628%),"Мисто Банк" (7,2268%), "Банк Альянс" (6,1602%), банк "Глобус" (6,1228%),"Скай Банк" (5,7872%), Ситибанк (5,4981%), "Банк Портал" (5,396%), УкрСиббанк"(5,2692%) и Кристалбанк (5,2108%),
Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (норматив LCRвв, не менее 100%) и норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте (норматив LCRів, не менее 100%) нарушал "Мисто Банк" (13,08% и 66,17% соответственно).