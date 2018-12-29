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Банки впервые начали раскрывать потребность в капитале
12:00 29.12.2018 |
Национальный банк обязал банки опубликовать до 28 декабря результаты оценки их устойчивости (с учетом стресс-тестирования) по состоянию на 1 января 2018 года. Сводные данные по всем банкам НБУ обещает опубликовать до 31 декабря.
Мониторинг FinClub показывает, что среди банков, которые на начало 2018-го нуждались в капитале, были Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Банк Восток и другие.
К вечеру 28 декабря не все банки опубликовали оценку устойчивости (всего на рынке 77 банков). В частности, отчетность не опубликовали банки, относительно которых были подозрения, что именно они нуждаются в наибольших средствах: госбанки (Ощадбанк, Укрэксимбанк) и банки с российским госкапиталом (Сбербанк, Проминвестбанк и неплатежеспособный ВТБ Банк).
Из топ-10 банков по чистым активам известны показатели восьми. В капитале не нуждаются ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк.
Альфа-Банк нуждался в 2,7 млрд грн. До 1 апреля 2019 года банк должен был увеличить капитал на 387 млн грн, но выполнил это требование досрочно. К 1 января 2020 года банк должен был реализовать план реструктуризации на 2,7 млрд грн, но эта задача уже снижена до 1,05 млрд грн.
ПУМБ нуждался в реструктуризации 2,23 млрд грн до 2020 года, но уже выполнил эту задачу. «В 2018 году ПУМБ провел плановые мероприятия по улучшению качества кредитного портфеля, благодаря чему НБУ решением №780-рш/БТ от 22 ноября подтвердил достаточность капитала ПУМБ для прохождения неблагоприятного макроэкономического сценария с запасом в 660 млн грн», - заявили в банке.
Банк «Пивденный» отчет не опубликовал, но в релизе сообщил, что потребность в капитале по базовому сценарию (33 млн грн) была компенсирована в сентябре новым субдолгом на $1,2 млн. Потребность в капитале по неблагоприятному сценарию в 2,28 млрд грн снижена на 2,111 млрд грн за счет улучшения качества активов и наращивания капитала. Остаток потребности в капитале в 169 млн грн будет компенсирован до конца 2019-го за счет погашения валютных кредитов.
Мегабанк нуждался в 2,67 млрд грн, в том числе капитал до 1 апреля 2019 года должен быть увеличен на 839,7 млн грн (осталось докапитализироваться на 610,7 млн грн). Из объема реструктуризации на 2,67 млрд грн до 2020 года Мегабанку еще нужен капитал в 2,26 млрд грн.
Среди тех, кто нуждался в капитале, замечены Банк Восток, Универсал Банк (Монобанк), Банк инвестиций и сбережений, банк «Глобус», Мисто Банк. Из них четыре банка уже решили вопрос капитала, даже Мисто Банк, который на текущий момент нарушает норматив по капиталу Н2.
Банк инвестиций и сбережений нуждается в реструктуризации 1,05 млрд грн.
Из 82 банков, которые действовали к началу 2018 года, два банка (БМ Банк и «Расчетный центр») не проходили оценку устойчивости. Из оставшихся 80 учреждений 56 банков проходили только оценку качества активов, а 24 крупнейшие банка - оценку качества активов и стресс-тестирование.
Стресс-тестирование 24 банков, на которые приходится свыше 90% активов, проводилось по двум сценариям. По базовому сценарию потребность в докапитализации составляет 6,1 млрд грн у 8 банков. При негативном сценарии потребность подскочит до 42,1 млрд грн. Дополнительно 5 банков испытают дефицит капитала, в частности, два госбанка будут нуждаться в 17 млрд грн.
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Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинговые действия также отражают улучшение автономной кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно улучшения качества их активов и повышения прибыльности. Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов.
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