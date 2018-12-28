Финансовые новости
- |
- 28.12.18
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ расширил перечень обязательных к публикации банками данных
09:39 28.12.2018 |
Национальный банк расширил перечень публикуемых данных банками и НБУ, которые отражают состояние деятельности банковской системы.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Вскоре Национальный банк на странице официального интернет-представительства и банки на своих сайтах начнут обнародовать ежемесячно данные о: состоянии выполнения банками нового норматива LCR; размера кредитного риска по классам должников банка; распределение кредитов, в том числе неработающих, в разрезе видов экономической деятельности заемщиков; распределение вкладов физических лиц в разрезе суммы вкладов и количества вкладчиков в иностранной и национальной валюте и сумму возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Эти данные будут публиковаться за отчетный месяц - до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года.
Также Национальный банк и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины: информацию о сумме регулятивного и основного капитала, значения нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и основного капитала (Н3): по данным банка за отчетный год; по результатам оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям банка; за каждый прогнозный год по макроэкономическим сценариям, определенными для банков, по которым оценка устойчивости осуществляется в три этапа.
Кроме того, будет публикация суммы потребности (недостатка) в капитале или необходимый уровень достаточности капитала по результатам оценки устойчивости.
Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.
Информация будет доступна на сайте Национального банка, в разделе "Статистика - показатели банковской системы".
Эти шаги утверждены постановлением правления №157 от 27 декабря 2018, которое вступает в силу 1 января 2019, кроме тех, которые касаются результатов оценки устойчивости, которые вступят в силу 27 декабря 2018.
Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешил бизнесу импортировать сырье для переработки по упрощенному порядку контроля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Какие налоговые изменения ждут людей и бизнес в 2019 году
|Курс доллара на межбанке 27 декабря резко подскочил после затяжной просадки
|Раскол в УПЦ МП: Как общины идут от московских попов в ПЦУ
|Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина отказывается от ручного оформления Зеленых карт - МТСБУ
|Биржи Азии закрылись 28 декабря в плюсе на позитиве с Уолл-стрит
|Банки Украины 28 декабря увеличили портфель ОВГЗ на 2,55 млрд грн
|Справочный курс гривни снизился на 22,40 коп. до 27,6798 грн
|НБУ упростил контроль операций импорта сырья для дальнейшей переработки
|27 декабря НБУ выдал банкам рефинансирование на 28 млн гривен
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся