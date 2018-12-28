НБУ расширил перечень обязательных к публикации банками данных

Национальный банк расширил перечень публикуемых данных банками и НБУ, которые отражают состояние деятельности банковской системы.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Вскоре Национальный банк на странице официального интернет-представительства и банки на своих сайтах начнут обнародовать ежемесячно данные о: состоянии выполнения банками нового норматива LCR; размера кредитного риска по классам должников банка; распределение кредитов, в том числе неработающих, в разрезе видов экономической деятельности заемщиков; распределение вкладов физических лиц в разрезе суммы вкладов и количества вкладчиков в иностранной и национальной валюте и сумму возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Эти данные будут публиковаться за отчетный месяц - до 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным, за январь - до 28 февраля, за декабрь - до 1 февраля следующего года.

Также Национальный банк и банки начнут ежегодно публиковать результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины: информацию о сумме регулятивного и основного капитала, значения нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и основного капитала (Н3): по данным банка за отчетный год; по результатам оценки качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям банка; за каждый прогнозный год по макроэкономическим сценариям, определенными для банков, по которым оценка устойчивости осуществляется в три этапа.

Кроме того, будет публикация суммы потребности (недостатка) в капитале или необходимый уровень достаточности капитала по результатам оценки устойчивости.

Информация по результатам оценки устойчивости публикуется в конце года: банками до 28 декабря, Национальным банком - до 31 декабря.

Информация будет доступна на сайте Национального банка, в разделе "Статистика - показатели банковской системы".

Эти шаги утверждены постановлением правления №157 от 27 декабря 2018, которое вступает в силу 1 января 2019, кроме тех, которые касаются результатов оценки устойчивости, которые вступят в силу 27 декабря 2018.

Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешил бизнесу импортировать сырье для переработки по упрощенному порядку контроля.