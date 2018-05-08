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НБУ начал стресс-тестирование 25 банков
15:01 08.05.2018 |
Национальный банк начал стресс-тестирование 25 банков.
Об этом говорится в обзоре банковского сектора НБУ за май, передают Українські Новини.
Отмечается, что стресс-тестированию подлежат банки, на которые приходится 95% активов сектора.
Под проверку попали следующие банки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Альфа-банк (Украина), Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Сбербанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, "Пивденный", Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, ТАСкомбанк, ПроКредит Банк, Кредобанк, ВТБ Банк, "Кредит Днепр", Мегабанк, "Восток", А-Банк, Идея Банк, Universal Bank и Банк инвестиций и сбережений.
Если в ходе тестирования обнаружится, что некоторым банкам необходимо будет докапитализация, то они до 10 августа получат требование о разработке программ капитализации.
Как сообщали Українські Новини, в марте текущего года Национальный банк сообщил, что проведет стресс-тестирование 25 банков в 2018 году.
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Стресс-тестированию подлежат банки, на которые приходится 95% активов сектора. Если в ходе тестирования обнаружится, что некоторым банкам необходимо будет докапитализация, то они до 10 августа получат требование о разработке программ капитализации.
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