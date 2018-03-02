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Крупнейшими получателями возмещения НДС в феврале стали "Сантрейд", "Азовсталь" и "Кернелл Трейд"
13:12 02.03.2018 |
Два зернотрейдера и металлургический комбинат стали крупнейшими получателями налога на добавленную стоимость (НДС) в феврале 2018 года.
Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), наибольшую сумму возмещения получило ДП "Сантрейд" (806,5 млн грн, хотя в январе эта сумма составила 367,5 млн грн, а в декабре возмещение отсутствовало). За ним следуют металлургический комбинат "Азовсталь" из группы "Метинвест" (710,1 млн грн против 768,9 млн грн в январе) и экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" (674,5 млн грн по сравнению с 931,5 млн грн в январе, когда компания была крупнейшим получателем НДС).
Замыкают пятерку крупнейших получателей возмещения НДС в феврале два аффилированных с группой "Метинвест" металлургических комбината: "Запорожсталь" - 648 млн грн (498,7 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича- 471,5 млн грн (565,4 млн грн).
Вдвое увеличил в минувшем месяце показатель возмещения указанного налога Полтавский ГОК - 410,9 млн грн (215,2 млн грн), благодаря чему предприятие поднялось со второй десятки на шестое место. Далее первую десятку замыкают зернотрейдеры "АДМ Трейдинг Украина" - 355,4 млн грн (443,9 млн грн), "АО Каргилл" - 339,1 млн (652,2 млн грн), агроэкспортер "Нибулон" - 377,6 млн грн, "Гленкор Агрикалчер Украина" - 279,9 млн грн (163,1 млн грн).
"Олсидз Блек Си" в феврале почти в четыре раза увеличил сумму возмещения НДС в сравнении с январским показателем - 265,1 млн грн (66,9 млн грн) и таким образом возглавил вторую десятку.
Далее следует Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) - 214 млн грн (314,9 млн грн), "Евраз - Днепропетровский металлургический завод" ("Евраз-ДМЗ") - 135 млн грн (91 млн грн), "Элеватор-Агро" - 134,5 млн грн (в минувшем месяце возмещение отсутствовало), Никопольский завод ферросплавов- 133,5 млн грн (165 млн грн).
Во вторую десятку получателей возмещения НДС также попали "ЛДК Украина" - 128,1 млн грн (92,7 млн грн), "МГЗ" - 116,3 млн грн (120,2 млн грн), ООО "Столичный ЦУМ" - 105,2 млн грн (возмещение в январе отсуствовало), Центральный ГОК (группа "Метинвест") - 88,7 млн грн (105,1 млн грн), "Кофко Агри Ресорсиз Украина" - 86,5 млн грн (164,2 млн грн).
Как сообщалось, по итогам двух месяцев текущего года возмещение НДС выросло на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 23,516 млрд грн.
В целом в феврале возмещение НДС снизилось на 0,25 млрд грн или на 2,1% - до 11,751 млрд грн.
Возмещение НДС в Украине в 2017 году выросло на 32% - до 120,06 млрд грн.
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