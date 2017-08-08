Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в июле 2017 года стал металлургический комбинат " ArcelorMittal Кривой Рог ", которому было перечислено 1,074 млрд грн, сообщается на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Согласно обнародованным на портале данным, далее следует экспортер масла и другой агропродукции "Кернел-Трейд" - 730,292 млн грн.

В пятерке лидеров также два металлургических комбината из группы "Метинвест" Рината Ахметова: "Азовсталь" - 707,683 млн грн, Мариупольский меткомбинат им. Ильича- 493,636 млн грн, а также агроэкспортер "Сантрейд" - 546,141 млн грн.

Далее следует еще одно аффилированное с "Метинвестом" предприятие - "Запорожсталь" - 392,266 млн грн.

Во второй пятерке также "Мироновский хлебопродукт" с показателем 300 млн грн, "Нибулон" - 234,546 млн грн, АО "Каргилл" - 218,043 млн грн.

Замыкает десятку крупнейших получателей возмещения НДС в июле "АДМ Трейдинг Украина" - 215,336 млн грн.

Вторую десятку крупнейших получателей возмещения НДС открывает Николаевский глиноземный завод (НГЗ) - 164,272 млн грн. Далее разместились "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) - 163,545 млн грн, Никопольский завод ферросплавов с 140,6 млн грн, Полтавский горно-обогатительный комбинат - 136,071 млн грн, "Евраз-Днепровский металлургический завод(ДМЗ)" - 134,696 млн грн.

Замыкают первую двадцатку "Мотор Сич" с суммой возмещения НДС 106,529 млн грн, "Катеринопольский элеватор" - 102,563 млн грн, Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов- 100 млн грн, за которым следуют компании с суммой возмещения НДС менее 100 млн грн: завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз" - 95,284 млн грн, "Гленкор Агрикалчер Украина" - 94,413 млн грн.

Более 80 млн грн, но менее 100 млн грн возмещения налога в июле получили восемь компаний, среди которых, кроме вышеуказанных "Имперово Фудз" и "Гленкор Агрикалчер Украина", также "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2" - 92,815 млн грн, Центральный ГОК - 89,371 млн грн, Восточный ГОК - 87,184 млн грн, "Ди энд ай эволюшн" - 84,016 млн грн, "Олсидз блек си" - 82,850 млн грн, "Украгроинвест" - 81,305 млн грн.

В целом в июле показатель возмещения НДС составил 11,302 млрд грн, что на 24% выше июньского показателя этого года. Это вызвано тем, что в июне в списке отсутствовал один из крупнейших получателей возмещения НДС "ArcelorMittal Кривой Рог".

По итогам июня возмещение НДС составило 9,1 млрд грн.

Как сообщалось, в целом в первом полугодии 2017 года в счет возмещения НДС было выплачено 56,98 млрд грн, что на 57,7% превысило показатель шести месяцев 2016 года.

Согласно данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.