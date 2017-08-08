Финансовые новости
- |
- 08.08.17
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупнейшими получателями возмещения НДС в июле стали "ArcelorMittal Кривой Рог", "Кернел", "Азовсталь"
13:36 08.08.2017 |
Согласно обнародованным на портале данным, далее следует экспортер масла и другой агропродукции "Кернел-Трейд" - 730,292 млн грн.
В пятерке лидеров также два металлургических комбината из группы "Метинвест" Рината Ахметова: "Азовсталь" - 707,683 млн грн, Мариупольский меткомбинат им. Ильича- 493,636 млн грн, а также агроэкспортер "Сантрейд" - 546,141 млн грн.
Далее следует еще одно аффилированное с "Метинвестом" предприятие - "Запорожсталь" - 392,266 млн грн.
Во второй пятерке также "Мироновский хлебопродукт" с показателем 300 млн грн, "Нибулон" - 234,546 млн грн, АО "Каргилл" - 218,043 млн грн.
Замыкает десятку крупнейших получателей возмещения НДС в июле "АДМ Трейдинг Украина" - 215,336 млн грн.
Вторую десятку крупнейших получателей возмещения НДС открывает Николаевский глиноземный завод (НГЗ) - 164,272 млн грн. Далее разместились "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) - 163,545 млн грн, Никопольский завод ферросплавов с 140,6 млн грн, Полтавский горно-обогатительный комбинат - 136,071 млн грн, "Евраз-Днепровский металлургический завод(ДМЗ)" - 134,696 млн грн.
Замыкают первую двадцатку "Мотор Сич" с суммой возмещения НДС 106,529 млн грн, "Катеринопольский элеватор" - 102,563 млн грн, Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов- 100 млн грн, за которым следуют компании с суммой возмещения НДС менее 100 млн грн: завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз" - 95,284 млн грн, "Гленкор Агрикалчер Украина" - 94,413 млн грн.
Более 80 млн грн, но менее 100 млн грн возмещения налога в июле получили восемь компаний, среди которых, кроме вышеуказанных "Имперово Фудз" и "Гленкор Агрикалчер Украина", также "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2" - 92,815 млн грн, Центральный ГОК - 89,371 млн грн, Восточный ГОК - 87,184 млн грн, "Ди энд ай эволюшн" - 84,016 млн грн, "Олсидз блек си" - 82,850 млн грн, "Украгроинвест" - 81,305 млн грн.
В целом в июле показатель возмещения НДС составил 11,302 млрд грн, что на 24% выше июньского показателя этого года. Это вызвано тем, что в июне в списке отсутствовал один из крупнейших получателей возмещения НДС "ArcelorMittal Кривой Рог".
По итогам июня возмещение НДС составило 9,1 млрд грн.
Как сообщалось, в целом в первом полугодии 2017 года в счет возмещения НДС было выплачено 56,98 млрд грн, что на 57,7% превысило показатель шести месяцев 2016 года.
Согласно данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Переговоры ради разговоров. ЕС уже не боится проблем с транзитом газа через Украину
|"Нафтогаз" в 2,5 раза увеличил капвложения в ГТС и гарантирует бесперебойный транзит
|"Нафтогаз" намерен увеличить более, чем на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард"
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в июле стали "ArcelorMittal Кривой Рог", "Кернел", "Азовсталь"
|1-е полугодие Приватбанк закончил с убытком 2,9 млрд гривен
|Апелляционный суд подтвердил законность выведения с рынка банка "Михайловский"
|В 1-м полугодии VS Банк увеличил прибыль на 67% до 80,5 млн гривен
|Апекс-банк намерен прекратить банковскую деятельность
Это интересно
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности