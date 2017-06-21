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Фонд гарантирования подключит к системе выплат еще два банка
17:29 21.06.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 июня подключит к автоматизированной системе выплат вкладчикам "ПриватБанк" и "Идея Банк". Как сообщается на сайте Фонда, с учетом этих банков, количество банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему, вырастет до 10-ти.
Фонд напомнил, что ранее к автоматизированной системе подключились "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", банк "Пивденный" и "Ощадбанк".
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.
К концу года Фонд планирует внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.
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