Позитив недели. В Турции заложили первый корвет для украинских ВМС

Кроме того: наши конструкторы показали свои разработки на военной выставке в Польше и изготовили новую оптико-прицельную станцию, а ученые приступили к испытаниям спутника «Сич».

В Турции с участием делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапою состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Служба по связям с общественностью Командование ВМС ВСУ, корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. В общем, строительство корвета типа "ADA" длится с 28 апреля 2021 г., но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса проводится торжественная церемония закладки киля корабля. Согласно существующим договоренностям в 2022 г. корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 г. он войдет в состав наших ВМС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 г. «О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года».

Предприятия ВПК Украины представили перспективные разработки на выставке в Польше

Предприятия концерна "Укроборонпром" приняли участие в 29-й Международной выставке оборонной промышленности MSPO-2021, проходившей в Кельце (Польша) с 7 по 10 сентября. Общую экспозицию государственных и частных отечественных оружейников организовала Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", входящая в состав концерна.

Киевское конструкторское бюро "Луч" ознакомило участников и посетителей форума с ракетным комплексом РК-360МЦ "Нептун" и реактивной системой залпового огня "Ольха". Шосткинский завод "Импульс" представил перспективные взрыватели и капсюли боеприпасов, а "Прогресс" - новую керамо-полимерную композитную броню для дополнительной защиты легкобронированной техники.

В объединенной экспозиции представили продукцию Конотопского авиаремонтного завода "Авиакон", Луцкого ремонтного завода "Мотор", Изюмского приборостроительного завода, Николаевского авиаремонтного завода "НАРП", а также частных оборонных компаний.

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев, до 15 марта 2022 года, санкции против России из-за Украины.

Санкции продлили против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Существующие меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.

Напомним также, что на этой неделе Кабмин направил на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста, его эксплуатации, а также перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия в Севастополе.

Санкции подразумевают блокировку активов на территории страны, запрет на въезд в Украину и на участие в приватизации и аренде государственного имущества. Их предлагается применить сроком на 5 лет.

Дальность обнаружения целей новой ОПС-3 - 14,5 км

ГП "Изюмский приборостроительный завод" разработало высокоточную оптико-прицельную станцию ​​наведения ОПС-3. Изделие создано в тесной кооперации с ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч".

Как рассказал корреспонденту АрмияInform заместитель директора - главный конструктор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Валерий Коваленко, оптико-прицельная станция разработана в двух вариантах: ОПС-3 для наводчика и ОПС-3К для командира. Она предназначена для наблюдения, выбора и сопровождения цели, определения дальности по цели в дневных и ночных условиях, а также формирования на программном расстоянии лазерного информационного поля управления противотанковой ракетой (в варианте для наводчика).





ОПС-3 имеет: тепловизор с дальностью обнаружения целей до 14,5 км и распознавания до 6 км; лазерный канал наведения (для станции наводчика), позволяющий запускать ракеты на расстоянии до 7 км; два телевизионных канала узкого и широкого поля зрения с дальностью обнаружения целей до 12,5 км, в которых используются цифровые камеры с высоким разрешением, и лазерный дальномер с максимальной измерительной способностью до 10 км (длина волны 1,54 мкм, безопасно для глаза человека).

По словам Валерия Коваленко, до конца года специалисты предприятия планируют провести предварительные заводские испытания ОПС-3, а уже в следующем - вместе со специалистами ГП "ГККБ "Луч" проверить изделие непосредственно в составе самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ".

Стартовали испытания космического аппарата "Сич-2-30"

Испытания проходят по заказу производителя аппарата Государственного предприятия "Конструкторское бюро (КБ) "Южное" им. М.К. Янгеля". Комплекс работ проходит на магнитоизмерительном стенде Магнитодинамического комплекса Института технических проблем магнетизма (ИТПМ) НАН Украины (Харьков).

Как информирует "Милитарный", спутник, который назывался "Сич-2-1" и переименован в "Сич-2-30" по случаю 30-летия Независимости Украины, должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли. Он будет готов к выводу на околоземную орбиту до конца этого года. Запустить спутник планируется с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon 9.

Космический аппарат "Сич-2-30" оснащен магнитной системой управления (МСУ) ориентацией, принцип работы которой основан на взаимодействии установленных на спутнике специальных электромагнитов с магнитным полем Земли. Точное определение магнитного момента крайне важно для расчета параметров его МСУ, обеспечивающей стабилизацию ориентации аппарата на орбите.