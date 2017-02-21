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Топливно-энергетический комплекс
Участники "газовой схемы" Курченко признали вину
20:20 20.02.2017 |
Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Александр Сухомлин признал свою вину в завладении сжиженным газом в 2010-2014 гг. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают «Українські Новини».
«Бывший первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Андрей Головач и Сухомлин полностью признали свою вину, дали обличительные показания на экс-президента Януковича и его окружение и оплатили в государственный бюджет по приговору суда 152 млн грн», - сказал он.
По его словам, 152 млн грн в случае положительного решения Кабинета Министров будут выплачены родственникам 106 героев Небесной сотни и 3 150 военнослужащих, которые погибли в ходе Антитеррористической операции.
Матиос уточнил, что в конце декабря 2016 года деньги были зачислены в госбюджет.
Отметим, что Сухомлин подозревался в том, что, будучи в 2010-2014 гг. председателем аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Николаем Азаровым и Сергем Курченко, а также, вероятно, с другими членами преступной организации, незаконно завладел в интересах этой организации имуществом ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта», а именно - произведенным ими сжиженным газом на общую сумму более 2 млрд грн.
Как сообщал OilNews, на украинском рынке резко обострилась ситуация с импортом СУГ в связи с введением санкций МЭРТ против 16 компаний-участников рынка СУГ, а также запретом «Укрзализныци» региональным подразделениям на эксплуатацию 161 вагона-цистерны, груженной сжиженным газом.
10 февраля было остановлено большинство автоцистерн, следовавших из Беларуси в Украину по требованию об отборе проб СУГ. При этом на 30 автопоездов, находившихся на черниговском погранпереходе, было выдано только 20 пробоотборников, то есть, всего на 10 машин (по две пробы на партию: основная и арбитражная - ON).
По словам директора компании «Автотранс» Сергея Михайлика, происходящие на рынке события напоминают 2011 г., когда создавалась так называемая «схема Курченко»
Профильные ассоциации считают, что такое давление государственных органов на импортеров сжиженного газа приведет к разрушению устойчивой системы снабжения Украины моторным топливом, монополизации рынка и, в конечном итоге, росту цен для потребителей. Участники рынка сжиженного газа Украины обвиняют правоохранительные органы в давлении на бизнес с целью уничтожения конкуренции.
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|Участники "газовой схемы" Курченко признали вину
«Бывший первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Андрей Головач и Сухомлин полностью признали свою вину, дали обличительные показания на экс-президента Януковича и его окружение и оплатили в государственный бюджет по приговору суда 152 млн грн», - Анатолий Матиос .
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