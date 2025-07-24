Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною (цілительством).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо спрощення умов ведення господарської діяльності".

Так, законопроектом пропонується: скасувати адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) та за порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, враховуючи скасування дозволів на дані види господарської діяльності; переглянути адміністративну відповідальність у сфері охорони культурної спадщини, враховуючи скасування дозволу на зміну призначення пам'ятки, її частин та елементів, виконання написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні.