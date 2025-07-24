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Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною
09:45 24.07.2025 |
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді скасувати адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною (цілительством).
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зокрема, схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо спрощення умов ведення господарської діяльності".
Так, законопроектом пропонується: скасувати адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) та за порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, враховуючи скасування дозволів на дані види господарської діяльності; переглянути адміністративну відповідальність у сфері охорони культурної спадщини, враховуючи скасування дозволу на зміну призначення пам'ятки, її частин та елементів, виконання написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні.
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