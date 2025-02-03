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Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
09:04 03.02.2025 |
Міністр оборони України має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні озброєння, оскільки, у випадку пауз будуть втрати не лише у військових, а і серед цивільного населення, заявив президент України Володимир Зеленський.
"У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії: від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильної Росії. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт", - сказав Зеленський в інтерв'ю для Associated Press.
Президент також зазначив, що "якщо інституційно у нього є проблеми з підписанням контракту, з постачанням..., ми бачимо сигнал щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ... Якщо якась інституція, яка є у вертикалі міністра оборони, не підписує контракти, не може бути пауз в термінових рішеннях".
"Тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Ввсі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було", - додав Зеленський.
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