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Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна
Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт №7654 щодо змін до закону про Національне антикорупційне бюро, який розкритикували посли G7, опозиція й антикорупційні організації. Про це заявив депутат Ярослав Железняк із Голосу.
"Як і очікувалось, скандальний законопроєкт №7654 про спотворення конкурсу НАБУ зник із порядку денного найближчого пленарного засідання. Думаю, і взагалі зникне", - написав він у Telegram ввечері у вівторок.
Співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу підтвердив інформацію Железняка. "Думаю, що ми відкладемо [законопроєкт] назовсім", - сказав він LIGA.net.
Законопроєкт мав знизити вимоги до політичної незалежності директора НАБУ. У випадку його ухвалення влада могла б "протягнути" свого кандидата, не допустити низку потенційних учасників до конкурсу або "взяти на гачок" незалежного директора Бюро.
Один зі співрозмовників LIGA.net у керівництві Слуги народу заявив, що ключова мета цього законопроєкту - щоб на конкурс не пройшли "всякі рябошапки", яких своїм голосом можуть підтримати міжнародні експерти комісії.
Попри те, що скандальний законопроєкт зник із порядку денного, Слуга народу не залишає спроб прописати обмеження для призначення директора НАБУ.
6 вересня до Ради внесли законопроєкт №8003, який забороняє брати участь у конкурсі особам, які після введення воєнного стану виїжджали за кордон "в особистих цілях" та перебували там сукупно понад 21 день.
Головний автор законопроєкту - лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія.
Новий законопроєкт парламент має намір розглянути цього тижня, повідомив LIGA.net один із керівників Слуги народу. До того ж документ планується прийняти одразу за основу та в цілому.
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