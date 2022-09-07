Законопроєкт про НАБУ, який стурбував послів G7, зник із порядку денного. Уже є заміна

Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт №7654 щодо змін до закону про Національне антикорупційне бюро, який розкритикували посли G7, опозиція й антикорупційні організації. Про це заявив депутат Ярослав Железняк із Голосу.

"Як і очікувалось, скандальний законопроєкт №7654 про спотворення конкурсу НАБУ зник із порядку денного найближчого пленарного засідання. Думаю, і взагалі зникне", - написав він у Telegram ввечері у вівторок.





Співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу підтвердив інформацію Железняка. "Думаю, що ми відкладемо [законопроєкт] назовсім", - сказав він LIGA.net.

Законопроєкт мав знизити вимоги до політичної незалежності директора НАБУ. У випадку його ухвалення влада могла б "протягнути" свого кандидата, не допустити низку потенційних учасників до конкурсу або "взяти на гачок" незалежного директора Бюро.

Один зі співрозмовників LIGA.net у керівництві Слуги народу заявив, що ключова мета цього законопроєкту - щоб на конкурс не пройшли "всякі рябошапки" , яких своїм голосом можуть підтримати міжнародні експерти комісії.

Попри те, що скандальний законопроєкт зник із порядку денного, Слуга народу не залишає спроб прописати обмеження для призначення директора НАБУ.

6 вересня до Ради внесли законопроєкт №8003, який забороняє брати участь у конкурсі особам, які після введення воєнного стану виїжджали за кордон "в особистих цілях" та перебували там сукупно понад 21 день.

Головний автор законопроєкту - лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Новий законопроєкт парламент має намір розглянути цього тижня, повідомив LIGA.net один із керівників Слуги народу. До того ж документ планується прийняти одразу за основу та в цілому.