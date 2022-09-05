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ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп
17:48 05.09.2022 |
Верховна Рада планує ухвалити в першому читанні та в цілому законопроєкт №7654, положення якого можуть передбачати зрив конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також спрощують процедуру його звільнення, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Підтверджую, що пхають у порядок денний. Правку (що скасовує вимогу про політичну незалежність майбутнього директора НАБУ - ІФ) провести одразу "в першому і в цілому" не дамо: ми заблокуємо... Далі будемо теж блокувати", - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок.
Водночас комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 5 вересня ухвалив рішення рекомендувати парламенту підтримати законопроєкт №7654 для ухвалення в першому читанні та в цілому.
Водночас керівник комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), звертаючись до керівника профільного комітету Андрія Клочка, зазначила, що запропоновані поправки до законопроєкту дадуть змогу "тягнути зручного комусь кандидата на посаду директора Національного антикорупційного бюро".
"Зараз закон... з 2014 року забороняє призначення особи, яка протягом двох років до моменту початку конкурсу була на керівних посадах у партіях або у трудових відносинах із партіями. Ви зараз пропонуєте це скоротити фактично до нуля і зробити вигляд, що якщо особа вчора була в партії, а сьогодні - вже ні, то це політично незалежна особа... Це називається штучним втручанням у конкурс", - уточнила Радіна.
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