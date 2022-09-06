Посли G7 висловили «стурбованість» законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

Посли країн G7 висловили "стурбованість" законопроєктом №7654, який скасовує низку вимог при відборі ключових антикорупційних інституцій України.

"Посли G7 як давні прихильники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом №7654, за яким ми уважно стежимо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України", - сказано у повідомленні у твіттері у понеділок увечері.

Раніше член фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Верховна Рада планує ухвалити у першому читанні та загалом законопроєкт №7654, положення якого можуть передбачати зрив конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також спрощують процедуру його звільнення.