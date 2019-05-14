Закрыть Коломойского в Израиле. Как Белый дом пытается помочь Зеленскому думать своей головой

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Сейчас Вашингтон ведет игру, которая сводится к тому, чтобы снизить влияние Коломойского на Зеленского - вплоть до разрыва.

Верховная Рада на этой неделе, как заявил спикер Андрей Парубий, должна определиться с датой инаугурации, которой уже ждет не дождется избранный президент Владимир Зеленский. И пока мы наблюдаем "перепасовку" между Зеленским и парламентом, вокруг инаугурации развернулся другой скандал с далеко идущими последствиями. Только в данном случае другой стороной политического противостояния является не Верховная Рада, а администрация Дональда Трампа в лице личного юриста американского президента Рудольфа Джулиани. Бывший мэр Нью-Йорка ранее в интервью Fox News рассказал о "врагах президента США" в стане Зеленского, включая Сергея Лещенко и некоего "коррумпированного олигарха" (очевидно, имеется в виду Игорь Коломойский), из-за которых он, собственно, отменил свой визит на инаугурацию Зеленского.

Показательный демарш Джулиани как фигуры в окружении Трампа далеко не последней, пусть и без должности в администрации, преследует одну конкретную цель - Белый дом, да и в целом американский истеблишмент с представителями из обеих партий определенно пытаются максимально дистанцировать, развести по разным углам Зеленского и Коломойского. В Вашингтоне хотели бы, чтобы избранный президент Украины принимал решения, не оглядываясь на бизнесмена, который сейчас очень активен в медийной плоскости, давая оценку едва ли не всем элементам текущих и будущих государственных процессов, в том числе "раздавая" должности. Ну, например, в интервью "РБК-Украина" Коломойский обозначил своего адвоката и советника Зеленского Андрея Богдана главным претендентом на должность руководителя Администрации президента.

Планов и задумок у бизнесмена громадье. Среди них и возвращение в Украину после инаугурации, о чем он говорил уже многократно. К тому же, если верить словам главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, партнер Коломойского, экс-совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов уже в Украине - 12 мая в шесть вечера прибыл в Днепр из Тель-Авива чартерным рейсом. Не исключено, что уже скоро станет известно и о возвращении Коломойского.

Следовательно, Вашингтону каким-то образом нужно погасить энтузиазм Коломойского ради того, чтобы сохранить на высоком уровне отношения между странами уже при новом президенте, учитывая, что Киев стал оружием Трампа против главного оппонента на выборах-2020 - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Оружие должно оставаться исправным, что подразумевает исключение любых рисков. Вопрос Коломойского же Белый дом, как видится, на данном этапе может решить посредством де-факто блокирования олигарха в Израиле, где тот, по данным СМИ, находится сегодня.

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13.05.19 В интервью Коломойского начали появляться какие-то тревожные, раздраженные нотки

Коломойского очень беспокоит тот факт, что Зеленского у него могут перехватить активные политические игроки, другие олигархи, американцы, пока тот окончательно не забудет, кому он обязан своей победой.



И для того чтобы минимизировать его влияние на Зеленского, американцам, вполне вероятно, желательно, чтобы он там оставался и дальше. Конечно, полностью таким образом связь между ними обрубить не удастся. Но ведь одно дело, когда оба находятся недалеко друг от друга, то есть когда один имеет возможность уже в течение получаса-часа заехать к другому в гости попить кофе, а другое - когда тот же Богдан может в лучшем случае раз в неделю полететь в Израиль для обсуждения насущных вопросов. Такой режим общения весьма накладный и неудобный. Да и видеоконференции и телефонные переговоры не выглядят достаточной компенсацией. Ранее этого им хватало для эффективной координации действий, но для интенсификации тех или иных политических и бизнес-процессов нужен личный контакт.

Учитывая все это, можно предположить, что пресловутое расследование ФБР в отношении Коломойского, как сообщают журналисты, владеющего металлургическими заводами в Штатах, о возможных финансовых преступлениях в перспективе имеет все шансы завершиться выдвижением обвинений, которые могли бы повлечь за собой экстрадицию бизнесмена в США.

Правда, отметим, Израиль крайне неохотно выдает "своих" другим государствам, включая Штаты, несмотря на союзнический статус отношений между Вашингтоном и Иерусалимом. С другой стороны, выдача Коломойского американцам - не слишком высокая цена за признание Иерусалима столицей или суверенитета Израиля над Голанскими высотами. В особенности если в информпространстве будет муссироваться тезис о помощи Коломойским батальону "Азов", политическое крыло которого Госдеп отнес к "группам ненависти". Если же эту цену Израиль по какой-то причине не пожелает уплатить, тогда ему придется явить миру как факт, а не как заявление самого бизнесмена, наличие у Коломойского израильского гражданства. Если оно у него все же имеется, то, в свою очередь, возникает вопрос о лишении его украинского гражданства. Что отчасти решает проблему его присутствия в Украине.

Но. Проблема для американской стороны в том, что такие серьезные вопросы по американским и израильским законам без участия адвокатов не обходятся. И определенно Коломойский еще до выдвижения обвинений американской стороной проведет плотные консультации с хорошими и дорогими адвокатами, которые обеспечат рассмотрение дела в течение нескольких лет. Еще один важный момент: согласно израильскому законодательству, гражданин этой страны может привлекаться к ответственности другим государством за экономические преступления, но после осуждения должен быть передан в Израиль для отбывания наказания. И здесь есть масса лазеек, также позволяющих затянуть судебный процесс.

Одна из них - нужно еще доказать, что на момент совершения преступления подозреваемый был гражданином Израиля. Иными словами, даже если вдруг ФБР выдвинет обвинения, Израиль подтвердит наличие гражданства у Коломойского и согласится его экстрадировать в Штаты, где начнется суд, сам бизнесмен еще долго сможет сохранять мобильность, а значит, и влияние на Зеленского. Приговор вообще может быть вынесен уже к окончанию каденции избранного президента и после выборов в США 2020 г. За это время диалог между Вашингтоном и Киевом может претерпеть кардинальные изменения, а "украинская карта" против Байдена лишится актуальности. В случае, если все сложится в пользу США и очень быстро, Коломойский будет "заперт" в Израиле.

Бизнесмен, вероятно, прекрасно осознает и учитывает возможные риски. Что является одной из причин, по которой он столь активен и напорист в последнее время. И если рассматривать ситуацию под таким углом, то очень характерным стало игнорирование командой Зеленского адвоката Трампа. Напомним, по данным The New York Times, Джулиани через посредников предлагал Зеленскому встретиться, но в итоге не был удостоен ответом. Это значит, что, с большой долей вероятности, Коломойский вступил в игру - в борьбу за сохранение влияния над новоизбранным главой Украинского государства. Белый дом в ответ ударил публичными обвинениями в адрес команды Зеленского с явными намеками на то, что если та не исправится, то взаимоотношения между Украиной и США ожидает серьезное ухудшение.